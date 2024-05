DIRETTA ZVEREV JARRY/ Finale Internazionali d’Italia 2024 Roma video streaming tv: i numeri dei precedenti

DIRETTA ZVEREV JARRY: I TESTA A TESTA VERSO LA FINALE

Sono già sei i precedenti che ci possono introdurre alla diretta di Zverev Jarry: il settimo appuntamento tra questi due giocatori sarà dunque la finale degli Internazionali d’Italia 2024 Roma, con un bilancio che sorride ad Alexander Zverev. Il tedesco ha vinto in quattro occasioni, contro le due di Nicolas Jarry; curiosamente i primi tre episodi sono andati in scena nell’ormai lontano 2019 mentre gli altri tre sono dello scorso anno, e in entrambe le stagioni abbiamo avuto un 2-1 a favore di Zverev. Ci sono quattro incroci sulla terra, con bilancio in parità; tra questi anche la finale di Ginevra 2019 vinta dal tedesco, Jarry invece si era imposto nel prestigioso torneo di Barcellona e poi nella semifinale del torneo in Svizzera, quattro anni più tardi.

A Zverev sono andati invece gli ultimi due episodi, entrambi nei quarti di finale: quello sull’erba di Halle e quello sul cemento di Pechino. Un’altra curiosità è legata al fatto che tra i due giocatori siano stati disputati quattro tie break: il conto in questo caso è favorevole a Jarry che ne ha vinti tre, dunque attenzione se si dovesse arrivare a questa situazione anche nella finale degli Internazionali d’Italia 2024 Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV ZVEREV JARRY, FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA

La diretta tv di Zverev Jarry sarà affidata alla televisione satellitare: anche per quest’ultima giornata gli Internazionali d’Italia 2024 Roma saranno appannaggio di Sky Sport Tennis, numero 203 del decoder, con possibile incursione di Sky Sport Uno che trovate invece al numero 201 del bouquet, naturalmente la visione sarà consentita ai soli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno avvalersi anche dell’opzione della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è disponibile grazie all’applicazione Sky Go, attivabile sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA FINALE DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA!

Zverev Jarry sarà la finale degli Internazionali d’Italia 2024 Roma 2024: appuntamento in diretta al Foro Italico dalle ore 17:00 di domenica 19 maggio. Un ultimo atto inatteso, certamente per la presenza di Nicolas Jarry: il cileno timbra la settima finale in carriera ma la prima in un Masters 1000, il punto più alto mai raggiunto e certamente agevolato da un torneo “strano”, nel quale forfait e risultati a sorpresa hanno spianato la strada ad alcuni giocatori. Per sgombrare il campo da qualunque insinuazione, diciamo subito che Jarry è in finale a Roma con pieno merito: le vittorie contro Stefanos Tsitsipas e Tommy Paul parlano da sole.

Dall’altra parte, Alexander Zverev è super favorito: il tedesco ha già vinto gli Internazionali d’Italia sette anni fa e nell’edizione seguente era tornato in finale, sulla terra è uno dei giocatori più solidi del circuito e, al netto degli alti e bassi che ha avuto in carriera, non si può nascondere che si tratti di un grande talento che ha raccolto anche meno di quello che avrebbe potuto, soprattutto dopo gli anni da teenager in cui aveva davvero incantato. Noi siamo prontissimi a raccontare le emozioni della diretta di Zverev Jarry, pronti a scoprire chi vincerà gli Internazionali d’Italia 2024 Roma succedendo a Daniil Medvedev, e scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro del torneo.

DIRETTA ZVEREV JARRY: EPILOGO INATTESO AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 ROMA

Ci avviciniamo alla diretta di Zverev Jarry: chi vincerà la finale degli Internazionali d’Italia 2024 Roma? Come abbiamo già detto, non ci si può esimere dall’indicare Alexander Zverev come favorito d’obbligo al Foro Italico. Il tedesco, per arrivare alla terza finale romana, non ha avuto un percorso troppo complicato anche perché nella sua parte di tabellone è stato subito eliminato un Novak Djokovic in forte calo, in più chiaramente i forfait di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno giocato una parte importante nel definire questo Masters 1000 che, non a caso, ha fatto emergere straordinarie sorprese come Alejandro Tabilo, altro cileno capace di arrivare in semifinale.

A tale proposito, bisogna dire che Zverev è stato molto bravo a reagire dopo che il suo avversario ha vinto 6-1 il primo set; anche sul piano mentale bisogna dunque fare i complimenti a Sascha, così come a Jarry che nella semifinale contro Tommy Paul ha avuto passaggi a vuoto che è riuscito a superare, alla fine battendo un avversario sicuramente più esperto di lui. Ora si gioca la finale degli Internazionali d’Italia 2024 Roma: la diretta di Zverev Jarry è dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora che arrivi il momento nel quale verrà incoronato il nuovo campione al Foro Italico, uno che ha già festeggiato qui oppure una prima volta nell’albo d’oro.











