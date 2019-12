X Factor 2019, classifica e vincitore/ Sofia Tornambene, un finale troppo scontato…

Gli scommettitori non avevano sbagliato, pronosticando Sofia Tornambene come la vincitrice di X Factor 2019. E così è stato per il baby talento di Sfera Ebbasta, che ha dominato la categoria Under Donne e sbaragliato la concorrenza degli altri finalisti con una voce straordinaria ed un inedito che ha lasciato il segno, ‘Il mio domani per sempre’. E’ cresciuta puntata dopo puntata Sofia, giungendo in vetta nella serata più importante. Soli diciassette anni ma con una personalità incredibile, oltre al talento vocale che naturalmente ha fatto tutta la differenza. Sofia ha battuto i Booda nella finalissima, il gruppo composto da Federica, Martina e Alessio che aveva preceduto in classifica il duo romano dei La Sierra. Ha partecipato alla finale anche Davide Rossi dell’Ayane, eliminato però alla prima manche.

X Factor 2019, Sofia Tornambene regina al Forum di Assago

Assoluta protagonista della finalissima di X Factor 2019, Sofia Tornambene ha giustamente oscurato la presenza di una stella mondiale come Robbie Williams. Il Forum di Assago ha tifato in massa per lei, spingendola alla vittoria finale. Voce potente, personalità pazzesca, nonostante un fisico gracilino. Per lei vincere X Factor 2019 è stata una grande soddisfazione: “Sì perché questo programma ha tirato fuori una parte di me che prima non riusciva a uscire”. Ad elogiarla anche una Mara Maionchi ammaliata dal suo talento e dalle sue capacità. “Così piccina in uno spettacolo così grande”. Per Sofia Tornambene adesso comincia una nuova fase, quella in cui costruire un futuro brillante con nuove consapevolezze. Le stesse che potrebbero spingerla verso ambiziosi traguardi musicali.

I sogni della vincitrice di X Factor 2019

Sofia Tornambene ha ancora tanti sogni da realizzare. La vittoria di X Factor 2019 è solo il primo grande tassello della sua carriera. La diciassettenne vuole trasferirsi definitivamente a Milano e iscriversi in una scuola di song-writing, ma anche pubblicare un suo album di inediti e sperare di creare un legame forte con il suo pubblico. Un obiettivo non semplice ma alla portata visto il suo indiscutibile talento. E poi c’è da considerare quella sua purezza e quella sua capacità di emozionare fin dalle audizioni quando fece commuovere tutti per le sue parole e per la sua voglia matta di stupire, stupirsi e vincere. Ieri sera Sofia Tornambene si è presa X Factor 2019, regalando al pubblico e a se stessa emozioni indelebili.



