X-Men Apocalisse/ Video, su Italia 1 il film con James McAvoy (oggi, 15 novembre)

X-Men Apocalisse va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 15 novembre, a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la Marvel Entertainment e la Twenty Century Fox con quest’ultima che si è occupata anche della distribuzione nelle sale cinematografiche. La regia è stata affidata a Bryan Singer con soggetto tratto dai personaggi dei fumetti scritti da Stan Lee, Jack Kirby, Simon Kinberg, Michael Dougherty e Dan Harris mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Simon Kinberg. Il montaggio è stato realizzato da John Ottman, la fotografia è stata curata da Newton Thomas Sigel e nel cast sono presenti James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, Rose Byrne, Tye Sheridan e Sophie Turner.

X-Men Apocalisse, la trama del film

Ecco la trama di X-Men Apocalisse. Le vicende hanno inizio al tempo dell’Antico Egitto in cui un diabolico mutante dispone del potere di inserirsi all’interno di un altro corpo ed assorbirne a sua volta i poteri per costruirsi un mondo tutto suo. Comanda praticamente ogni cosa, ma viene tradito da alcuni suoi sottoposti che riescono a seppellirlo vivo. In pratica durante una cerimonia che si tiene all’interno di una piramide, alcuni uomini che decidono di tradirlo fanno in modo che la piramide si distrugga su se stessa per distruggere per sempre quel diabolico mutante. Tuttavia, quest’ultimo grazie al supporto dei suoi quattro cavalieri, riesce a salvarsi seppur rimane imprigionato all’interno della struttura. Alcuni millenni più tardi, in particolar modo nell’anno 1983 grazie ad una serie di situazioni contingenti il diabolico mutante ritorna in vita ed è pronto a mettere in atto un suo piano per poter riprendere il controllo dell’umanità che secondo lui si è smarrita.

Il suo primo obiettivo è quello di reclutare nuovi cavalieri che possano servirlo fedelmente, in particolar modo ottiene il supporto di una mutante di origini keniane. Nel frattempo, nel mondo i vari mutanti sono alle prese con situazioni differenti come nel caso di Magneto che è attualmente ricercato da tutte le autorità per il suo attentato alla Casa Bianca. Lui si è rifatto una vita in Polonia sotto falso nome insieme ad una moglie di cui è profondamente innamorato e a sua figlia Nina. Purtroppo quando viene scoperto vengono uccise sua moglie e sua figlia il che fa nascere nel suo cuore grande voglia di vendetta uccidendo tutti quelli che incontra. Anche gli X-Men stanno per compattarsi attorno alla figura del professore. Insomma gli X-Men dovranno unire nuovamente le forze per poter affrontare un mutante dal potere straordinario che soltanto grazie al sacrificio di alcuni coraggiosi mutanti è possibile abbattere una volta per tutte.

Video, il trailer del film





