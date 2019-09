X-Men: l’inizio/ Video, su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (13 settembre)

Il film X-Men: l’inizio va in onda oggi, venerdì 13 settembre, in prima serata su Italia 1. Un prequel in piena regola che introduce quella che per tempo è stata considerata la prima pellicola della saga, ossia quella dedicata a Wolverine, fornendo ai telespettatori ulteriori dettagli che meritavano di essere approfonditi. Il cast è stellare, nel vero senso della parola: basti citare Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Kevin Bacon e Hugh Jackman per rendere l’idea di come non si sia badato a spese per produrre un prequel che fosse all’altezza delle aspettative e in grado di placare la sete dei fan della saga.

X-Men: l’inizio, la trama del film

Polonia 1944, campo di concentramento: un giovanissimo Erik Lehnsherr è stato imprigionato insieme a migliaia di ebrei, in ottemperanza alle leggi razziali promulgate dal Fuhrer Adolf Hitler. Il dottor Schmidt, di servizio al campo, si accorgerà subito della forza incredibile di questo ragazzo. E per averne un’ulteriore conferma ucciderà sua madre davanti ai suoi occhi, scatenando in lui una reazione inaspettata ma illuminante. In quello stesso frangente altri due mutanti faranno la conoscenza l’uno dell’altra: sono Charles Xavier e Raven. Quando il destino li metterà sulle tracce di Eric, la nuova squadra di mutanti sarà chiamata ad unire le forze per scongiurare la catastrofe che sembra stia per abbattersi sul mondo. La Guerra Fredda e gli anni Sessanta fanno da sfondo agli eventi narrati nel prequel della saga, rendendo la trama incredibilmente realistica. Molti altri combattenti entreranno a far parte di questa squadra di mutanti: ognuno sceglierà per sé un nome in codice e metterà al servizio della causa i propri poteri di mutante in una guerra senza esclusione di colpi. Amori e amicizie, tradimenti e fratture complicheranno tuttavia la missione della squadra degli X-Men, mentre le sempre più evidenti tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti metteranno in pericolo gli abitanti del pianeta Terra.

Il trailer di X-Men: l’inizio



