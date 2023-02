Yana Malayko, trovato il cadavere della 23enne/ Occultato sotto la legna in campagna

E’ stato purtroppo ritrovato il corpo senza vita di Yana Malayko, la 23enne originaria dell’Ucraina uccisa a Castiglione delle Stiviere. La giovane era sparita nella notte fra il 19 e il 20 gennaio scorsi, e come sottolineato stamane dal sito del Corriere della Sera, è stata rinvenuta senza vita in un’area periferica di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Della giovane si erano perse le tracce da una decina di giorni, da quel messaggio spedito al fidanzato “Cerca di dormire tesoro”, poi il nulla. In carcere, rigorosamente in silenzio, vi è l’ex fidanzato della giovane vittima, Dumitru Stratan di 33 anni, accusato di omicidio.

I due si erano lasciati da qualche settimana e proprio nella notte della scomparsa il presunto killer aveva contattato la sua ex, dicendole che le avrebbe voluto restituire il cane. A quel punto non si sa bene cosa sia successo fatto sta che le telecamere di sicurezza fuori dall’abitazione di Yana Malayko hanno inquadrato lo stesso Dumitru mentre caricava un sacco nero all’apparenza pesante nella sua macchina. Secondo gli inquirenti in quel sacco vi sarebbe proprio il cadavere della giovane che poi lo stesso Stratan avrebbe occultato.

YANA MALAYKO, TROVATO IL CADAVERE: POSIZIONE DUMITRU SI AGGRAVA

Il corpo di Yana Malayko è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 15:00, in una zona di campagna al confine con Lonato del Garda, nel Bresciano. Il corpo era stato posizionato sotto una catasta di legna nei pressi di una centrale elettrica, sul retro di un’azienda di florovivaista, e il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per capire la causa di morte.

Secondo quanto scrive l’edizione online del Corriere della Sera, Dumitru avrebbe cercato di cancellare le macchine di sangue presenti nel trilocale della povera Yana Malayko, ed in particolare sulla maniglia della camera da letto dove potrebbe essersi consumato l’omicidio, forse tramite un accoltellamento. Al momento Dumitru Stratan è in carcere a Mantova e ovviamente dopo il ritrovamento del cadavere la sua posizione si è aggravata.

