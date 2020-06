YASMINE JACKSON ACCOLTELLATA A LOS ANGELES/ Video, “mi diceva: ‘Sei una negra!'”

Aggressione razzista a Los Angeles nei confronti di Yasmine Jackson, nipote di Joe, padre di Michael Jackson, accoltellata per 7 volte da una donna ispanica. L’attacco choc subito da Yasmine Jackson, professione infermiera, si è registrato il 30 maggio scorso, ma soltanto ora la ragazza di 24 anni ha deciso di rendere pubblico il video dell’aggressione subita. Un tentato omicidio, quello messo in atto dalla 22enne Angela Bonell, di chiara matrice razziale dal momento che l’assalitrice si è scagliata verso la vittima insultandola per il colore della sua pelle. A raccontarlo è stata la stessa Yasmine: “Continuava a urlarmi sei una negra”. Nel filmato si vede Yasmine per terra, con il viso sanguinante, mentre viene soccorsa dalla polizia. Poco distante, ammanettata ma non per questo calma, la sua assalitrice, che adesso dovrà rispondere davanti al giudice di tentato omicidio e aggressione a sfondo razziale. Clicca qui per il video.

YASMINE JACKSON ACCOLTELLATA A LOS ANGELES

Yasmine Jackson – la cui madre, Joh’Vonnie, è nata dall’amore tra la segretaria Cheryle Terrell e il padre di Michael Jackson, Joe – ha così raccontato la sua drammatica esperienza: “Sono stata pugnalata 7 volte vicino a casa mia perché sono negra. Questa donna mi ha inseguito e ha iniziato a pugnalarmi. Negra è l’unica cosa che sentivo mentre venivo aggredita. Non riesco a muovere il collo. Ho paura di stare sola. Ho chiesto aiuto, ma nessuno è intervenuto. Sono grata alle persone che alla fine mi hanno aiutata. Prego Dio che elimini l’odio verso le persone di colore. Non me lo merito, nessuno se lo merita. A proposito, sono fottutamente orgogliosa di essere nera”. Parole che non possono non acquistare una rilevanza maggiore nelle settimane in cui l’America è scesa in piazza per protestare contro l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente a Minneapolis e chiedere il superamento del razzismo sistemico che attanaglia gli Usa.



