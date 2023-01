Yasmine Naghdi, chi è la ballerina inglese/ Dal 2010 al Royal Ballet di Londra

Yasmine Naghdi, chi è la ballerina inglese

Yasmine Naghdi, Prima Ballerina del Royal Ballet, sarà tra gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me, in onda questa sera su Rai 1. Nata a Londra il 25 marzo 1992, ha cominciato come studentessa al “Royal Ballet School” e già all’inizi della sua formazione è riuscita ad occupare un posto con il “Royal Ballet”. È apparsa sul palco della “Royal Opera House” interpretando ruoli minori in “Cenerentola” e “Lo Schiaccianoci“. A dodici anni è apparsa nel “Lago dei Cigni“. Due anni dopo si è esibita in “La bella addormentata nel bosco”, “Romeo e Giulietta”, “Lo Schiaccianoci” e “La fille mal gardéè“. Nel 2004 ha iniziato la sua formazione professionale alla “Royal Ballet School”.

A sedici anni la scuola l’ha premiata come “Most Outstanding Classical Dancer“. Nel 2008 la ballerina ha frequentato la scuola superiore della “Royal Ballet School“. L’anno dopo ha vinto il concorso nazionale “Young British Dancer of the Year del Royal Ballet“. Naghdi ha interpretato molti ruoli principali: Odette ne “Il lago dei cigni”, la principessa Aurora in “The Sleeping Beauty”, Giulietta in “Romeo e Giulietta”, Tatiana in “Onegin”, Giselle in “Don Chisciotte” solo per citarne alcuni. Nel 2010 è entrata a far parte del corpo di ballo del “Royal Ballet” di Londra.

Yasmine Naghdi: la sua storia in un libro

Nel 2013Yasmine Naghdi è stata nominata Solista, nel 2015 è stata promossa a Prima Solista e nel 2017 è diventata la Prima Ballerina. Sui socail è seguita da 124 mila follower. L’anno scorso sul suo profilo Instagram ha annunciato l’uscita di “Tears of a Ballet Mum“, (Lacrime di una mamma di ballerina) il libro scritto da sua madre Sabine che racconta il percorso a cui si è dovuta sottoporre la figlia per crescere come ballerina, vissuto dall’ottica di una mamma che pazientemente ha seguito i progressi della propria figlia, che da semplice allieva della “Royal Ballet” è diventata balleria della Compagnia fino a raggiungere il livello più alto. In un’intervista a “Vogue“, la ballerina ha raccontato che nel periodo di pandemia con le restrizioni, per lei è stato difficile allenarsi, il direttore ha inviato a casa dei suoi allievi degli speciali pavimenti in linoleum e le lezioni quotidiane venivano trasmesse in streaming, tre volte a settimana.

Naghdi ha bisogno ogni giorno di scrivere un elenco di cose da fare, da quelle basilari a quelle più complesse che deve portare a termine: dalla spesa settimanale, alle pulizie della casa e alla fine avere la soddisfazione di spuntare tutto ciò che ha portato a termine.











