In molti si stanno chiedendo chi è Yeman Crippa, atleta e campione della mezza maratona e che quest’anno è alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurro si era raccontato ai microfoni di Rai Sport, commentando la sua brillante carriera. Effettivamente, Yeman Crippa è considerato un po’ come l’uomo dei record date le numerose conquiste già così giovane: suo il primato dei 3000, quello dei 5000 e dei 10000. Crippa ha anche corso su strada ottenendo il migliore tempo nazionale nei 5 e nei 10 chilometri, oltre a primeggiare nella maratona e nella mezza maratona.

L’atleta aveva confidato a Gazzetta Active la sua giornata e i suoi allenamenti in Africa, spiegando di aver incontrato tanti colleghi validi che lo hanno stimolato molto a superare i suoi limiti. “In Kenya si pensa solo a correre, è un contesto tranquillo e senza distrazioni”, ha raccontato, affermando poi che l’altura e i percorsi collinari sono molto importanti per un mezzofondista, dato che lo aiutano a crescere a livello muscolare.

Yeman Crippa su Sofia Filippi: “Lei era quella che tagliava il nastro del mio traguardo”

Yeman Crippa è nato nel 1996 ad Addis Abeba ma solo dopo l’adozione in Italia, avvenuta nel 2001 si è appassionato allo sport iniziando con il calcio in provincia di Trento. Successivamente ha scoperto il mondo dell’atletica ma non ha mai abbandonato il pallone e la tifoseria per il suo inter. Oggi si allena quotidianamente con il suo coach e mezzofondista Massimo Pegoretti delle Fiamme Azzurre, che lo ha portato a qualificarsi poi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Passiamo ora alla vita privata di Yeman Crippa, che è fidanzato dal 2021 con Sofia Filippi, una delle ragazze che al SAS di Trento tagliava il nastro del traguardo. Molti si chiedono se stiano ancora insieme, dato che la loro ultima foto risale al 2023. Gli indizi dicono di sì: entrambi commentano le reciproche foto sui social in modo molto tenero. L’ultima frase, quella di Yeman Crippa quando la sua Sofia era in vacanza con le amiche: “Finita la pacchia, ti aspetto in montagna!” le aveva scritto sotto ad una foto della ragazza in Croazia. I due hanno anche fatto un viaggio straordinario insieme a Watamu in Kenya, dove hanno potuto per la prima volta vivere l’esperienza mozzafiato di un safari.

