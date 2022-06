Ylenia Carrisi, figlia Romina Power scomparsa nel 1994/ I fratelli Yari e Cristel

Romina Power e Albano Carrisi: la scomparsa della figlia Ylenia

Romina Power e Albano Carrisi hanno avuto quattro figli: Ylenia nel 1970, Yari nel 1973, Cristel nel 1985 e Romina Jr. Jolanda nel 1987. La primogenita Ylenia è scomparsa in circostanze mai del tutto chiarite a New Orleans all’inizio del gennaio del 1994. Sono passati ventotto anni, ma Romina non ha mai perso le speranze: “Certo, non smetto. Non smetterò mai di cercare Ylenia… Fece l’errore di tornare da sola a New Orleans, per quel Capodanno”, ha detto la cantante in una chiacchierata con Walter Veltroni su 7 del Corriere della Sera. Al Bano, invece, è convito che la figlia 24enne si sia buttata nel fiume Mississipi: “Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, “io appartengo all’acqua”. Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume”, ha raccontato al Corriere della Sera.

Ylenia Carrisi, chi è la figlia di Albano Carrisi/ "Mi disse che doveva scrivere…"

Yari e Cristel Carriso: in India e in Croazia

Yari Carrisi, secondogenito di Romina Power-Albano Carrisi, è nato a Cellino San Marco in Puglia il 21 aprile 1973. Dai genitori ha eredita la passione per musica e ha scritto alcuni testi delle canzoni del padre e di altri artisti noti come Jovanotti. Nel 2015 ha partecipato al reality “Pechino Express”, dove ha conosciuto e si è fidanzato con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Naike è rimasta incinta e ha dovuto abbandonare il programma ma ha poi subito un aborto spontaneo. Dopo la fine della relazione con Naike, Yari è stato legato alla musicista Thea Crudi. Oggi Yari Carrisi vive in India: “Sto studiando, scrivendo, raccogliendo storie e prima o poi mi metterò in marcia e andrò fino alla sorgente del Gange. Sto iniziando a filmare il mio programma di viaggi sui pellegrinaggi. Ylenia mi ha spinto a fare questa vita, lei ha iniziato e lasciato un vuoto che ho cercato di colmare e continuare quello che ha lasciato”, ha detto a “Oggi è un altro giorno”, in collegamento da Goa. Infine Cristel Carrisi vive in Croazia con il marito Davor Luksic, sposato il 3 settembre 2016 sposa a Lecce. La coppia ha tre figli, Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019 e Ryo Inés, l’ultima arrivata, nata il 23 settembre 2021.

LEGGI ANCHE:

Ylenia Carrisi, figlia Al Bano/ “Ho capito che si è buttata nel fiume”, ma Romina…Yari Carrisi/ "Sto cercando di continuare quello che ha iniziato mia sorella Ylenia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA