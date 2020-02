Youma Diakite/ Carriera iniziata grazie a un talent scout, ma che paura nel 2018…

Youma Diakite sarà, insieme ad Aldo Busi, ospite della puntata di oggi, martedì 11 febbraio 2020, de “La Pupa e il Secchione e viceversa”, reality show condotto da Paolo Ruffini e in onda su Italia Uno. In particolare, la modella originaria del Mali sarà protagonista della cosiddetta “Prova Integrazione”, della quale non sono ancora stati svelati dettagli e contenuti. Sarà così l’occasione per rivedere sul piccolo schermo la quarantottenne, che soltanto poco tempo fa ha vissuto settimane, anzi, mesi di terrore a causa di un uomo che la perseguitava senza sosta, dapprima con messaggi privati sui social network e, successivamente, con appostamenti all’esterno della sua abitazione, fino a giungere a inviarle una fotografia del suo portone di casa e ad aspettarla in strada gridandole: “Sono Paride, non mi riconosci?”. Una vicenda che ha traumatizzato la donna, poiché non solo non conosceva la stalker in questione, ma questi era letteralmente ossessionato da lei, arrivando addirittura a fotografarla di nascosto; inevitabile, così, la denuncia dei fatti alle autorità competenti da parte della stessa Youma Diakite.

YOUMA DIAKITE: UNA CARRIERA INIZIATA COSÌ

Youma Diakite è nata il 1° maggio del 1971 in Africa, ma al settimo anno d’età ha seguito la sua famiglia a Parigi, dove si è diplomata e ha frequentato l’università, iscrivendosi alla facoltà di Economica. Proprio all’ombra della Tour Eiffel, in maniera casuale, Youma fu notata da un talent scout del noto marchio d’abbigliamento Benetton, che la mise sotto contratto per una campagna pubblicitaria. Da quel momento, sbocciò la carriera della ragazza, all’epoca diciottenne, che si ritrovò a sfilare per i più grandi stilisti del mondo: Versace, Armani, Donna Karan, Dolce & Gabbana. Inevitabile, poi, in virtù della sua bellezza e delle sue curve perfette, il paragone con Naomi Campbell, tanto che anche l’universo cinematografico e televisivo si accorse di lei, regalandole esperienze al fianco di Maurizio Costanzo in “Buona Domenica” e la partecipazione in alcune fiction, fra cui “L’ispettore Coliandro”. Poi, sul grande schermo, interpretò Brigitte in “E adesso sesso” e prese parte a “Ocean’s Twelve”. In tema di reality show, annovera l’esperienza del 2005 a “Ballando con le Stelle” e quella del 2019 a “L’Isola dei Famosi”, mentre nel 2011 ha fatto da spalla a Checco Zalone nel suo varietà “Resto Umile World Show”. È fidanzata con Fabrizio Ragone e, dal 2014, mamma di Mattia.

