Yulia Tymoshenko ha il Covid “grave”/ Ucraina, ex premier “febbre a 39, sta lottando”

C’è preoccupazione per lo stato di salute dell’ex premier ucraina, Yulia Tymoshenko, risultata positiva al Coronavirus. Secondo quanto riferisce Dpa International, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Lo ha reso noto il portavoce del suo partito, Marina Soroka, con un post Facebook nella giornata di domenica, asserendo: “Purtroppo, questa è la verità”. La politica ha 59 anni e stando alle indiscrezioni “sta combattendo” avendo una temperatura di 39 gradi. Secondo i media locali, anche alcuni membri della sua famiglia sarebbero risultati positivi al Covid-19. Il portavoce del suo partito Patria, tuttavia, non ha reso noto se Yulia Tymoshenko sarebbe stata o meno ricoverata in ospedale. Tymoshenko è stata due volte primo ministro dell’Ucraina ed è diventata celebre nel 2004 per essere stata il volto di diffuse proteste contro la corruzione e gli brogli elettorali, fenomeno noto come la “rivoluzione arancione”. È stata anche arrestata due volte.

TYMOSHENKO HA IL CORONAVIRUS “È GRAVE”

Anche in Ucraina nell’ultima settimana si è registrato un incremento dei casi di Coronavirus con un aumento di 2.328 nuovi casi positivi registrati lo scorso sabato. In totale i contagiati sono oltre 100 mila (esattamente 104.958), mentre i decessi sono 2.271. Dopo la conferma da parte della sua portavoce, cresce la preoccupazione in merito a Yulia Tymoshenko che dopo aver scoperto di avere il Coronavirus ha accusato febbre molto alta. Secondo quanto riferisce Tio.ch, ad ammalarsi sarebbero stati anche la figlia Yevgenia e il marito Artur Chechetkin. Di recente si era diffusa la notizia che anche il figlio del presidente Volodymyr Zelenski, aveva contratto il Coronavirus ma era guarito senza particolari strascichi. L’ex premier Yulia Tymoshenko si era ricandidata per la terza volta alle elezioni presidenziali in Ucraina del 2019, ma questa volta senza riuscire ad ottenere il sostegno sufficiente.



