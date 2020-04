Yvonne De Rosa, fidanzata Roberto Fico/ Il primo incontro alle medie, ma l’amore…

Pubblicità

Da due anni ormai, Yvonne De Rosa è la fidanzata ufficiale di Roberto Fico. Il loro amore è nato diverso tempo dopo il primo incontro, avvenuto negli anni delle medie, quando la futura fotografa dimostrava già di essere affascinante e senza fronzoli. Non sarà tuttavia il ruolo da modella a consacrarla alla popolarità, ma la campagna di una nota marca di prodotti per bellezza. “La fotografia rappresenta lo strumento che può portarmi e che mi ha portato, al di là del puro aspetto estetico delle rappresentazioni, ad appassionarmi allo studio dell’essere umano”, scrive nel suo blog, una passione che ha documentato anche nei suoi libri, CrazyGod (2008) e Hidden Identities – Unfinished (2013). Oggi, domenica 26 aprile 2020, Roberto Fico sarà invece ospite di Che tempo che fa. La De Rosa invece non sembra aver un buon rapporto con il mondo della televisione, almeno a giudicare da quanto avvenuto tempo fa con Barbara Palombelli. La guida di Forum infatti ha avuto da ridire sulla fotografa, per via dell’attacco alla sua trasmissione. In quell’occasione, va ricordato, Yvonne aveva scelto di citare un brano di Francesco Guccini, Cyrano, estrapolando delle parole piuttosto dure: “Le verità cercate per terra, da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali”. Una frecciata che ha subito fatto scattare in piedi la Palombelli, che ha deciso di risponderle via Facebook: “Dare dei maiali a chi fa domande è un bruttissimo segnale… da sempre denunciamo gli attacchi. Poi, per carità, chi calunnia va denunciato nelle sedi opportune ma rispondere se si è in politica con grandi responsabilità mi sembra un dovere”.

Yvonne De Rosa, fidanzata Roberto Fico: i punti in comune

Sono molti i punti in comune fra Yvonne De Rosa e il compagno Roberto Fico, a partire dalla nascita di entrambi a Napoli. A differenza del secondo, Yvonne però ha iniziato a girare il mondo grazie al lavoro di fotografa, che ha scelto come carriera in seguito alla laurea in Scienze Politiche. Poi ha vissuto per diverso tempo a Londra ed è qui che ha organizzato diverse mostre con le sue fotografie, prima ancora di scrivere il libro Crazy God e dedicato ad un ex manicomio partenopeo. “Quando avevo 18 anni, prima di partire per Londra, ci passavo molto tempo“, ha detto in passato a Concita De Gregorio, “con alcune delle persone che erano rimaste lì ho fatto amicizia. Ho imparato così tante cose, da loro. Un posto concepito per non uscirne mai più. Per me è stato un viaggio di formazione. Quando non è rimasto più nessuno ho scattato le foto. Per loro, per me: per chiudere il viaggio e congedarmi”. Il richiamo della politica però ha iniziato a farsi sentire sette anni fa, quando la fotografa ha deciso di militare per un annetto nel Movimento 5 Stelle, terreno fertile per il suo incontro con Fico.



