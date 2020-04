Yvonne Sciò/ Dalla pubblicità della Sip, al cinema, passando per Non è la Rai

Pubblicità

Fra gli ospiti in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, vi sarà anche Yvonne Sciò. La nota attrice romana classe 1969, ha anticipato la sua ospitata tramite una stories pubblicata sulla propria pagina Instagram in cui ha spiegato: “Fra pochissimo su Rai Uno a Storie Italiane, faremo una diretta da qua. Se siete a casa e vi volete sintonizzare… ciao”. Yvonne Sciò è stata popolare soprattutto negli anni ’90, tutto merito di uno spot del 1989 dell’azienda telefonica Sip (oggi Tim), in cui Yvonne vestiva i panni di un’adolescente che stava ore al telefono con il suo bello dicendogli: «Mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi?». Quindi nel 1991 entrò nel cast del programma cult di Gianni Boncompagni “Non è la Rai”, e l’anno prima, nel 1990, l’esordio sul grande schermo nel film di Verdone “Stasera a casa di Alice”.

YVONNE SCIÒ: IL MATRMONIO CON DAMMICCO E LA FIGLIA NATA NEL 2008

Per tutti gli anni ’90, fino ai primi 2000, la Sciò ha lavorato con regolarità distribuendosi fra il cinema e il piccolo schermo, comprese anche produzioni in lingua straniera, essendo di padre americano e avendo vissuto per molti anni all’estero, ed in particolare in Francia. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal novembre del 2005 con il produttore della Eagle Pictures, Stefano Dammicco, e nel 2008 è divenuta madre della sua unica figlia, Isabella Beatrice. “E’ il mio punto debole – aveva raccontato Yvonne durante un’ospitata datata maggio 2019 sempre a Storie Italiane – mi ha dato una forza, se avessi pensato alla mia vita, non avrei mai pensato di avere il coraggio, i figli ti danno una forza, un’energia quando pensi di non potercela fare”. Curiosità, è stata al centro di una vicenda giudiziaria nel 2005 con Naomi Campbell, dopo che quest’ultima aveva aggredito l’attrice romana durante un evento nella città Eterna.



