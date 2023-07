Zakaria Atqaoui uccide ex fidanzata Sofia Castelli e confessa/ Milano, l’ha accoltellata alla gola

Si è presentato questa mattina al comando della Polizia locale di Cologno Monzese, alle porte di Milano, per costituirsi. Zakaria Atqaoui ha confessato di essere stato lui ad uccidere l’ex fidanzata Sofia Castelli. L’omicidio della 20enne è avvenuto all’alba nell’appartamento della ragazza, dopo una serata trascorsa insieme dai due ragazzi con un’amica in un locale di via Corelli. Tornando a casa, intorno alle ore 5:58, Sofia ha voluto riprendere il colore rosato del cielo all’alba sopra casa sua scattando una foto: è la sua ultima “storia” su Instagram. Dopo, infatti, è stata uccisa con più coltellate alla gola.

Il 23enne italiano di origini marocchine si è presentato alle 9:30 circa al comando per confessare il delitto, quindi Zakaria Atqaoui è in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, interrogato dalla pm di Monza Emma Gambardella. Sul femminicidio sta indagando l’Arma di Sesto San Giovanni, che deve ricostruire la dinamica dei fatti e il movente. Intanto, all’interno dell’abitazione sono in corso i rilievi. Il magistrato di turno ha svolto un sopralluogo nell’appartamento dove è stato commesso l’omicidio.

FEMMINICIDIO A MILANO AL CULMINE DI UNA LITE?

Sofia Castelli, descritta dai conoscenti come una ragazza “allegra, dolcissima e piena di sogni”, aveva trascorso la serata al “The Beach” di Milano insieme ad un’amica. Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, in discoteca avrebbe incontrato Zakaria Atqaoui. I due si erano lasciati, ma tutti e tre sono arrivati a casa di lei. Quel che è successo dopo è tutto da chiarire. Secondo il Corriere della Sera, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. I genitori della ragazza al momento del delitto si trovavano in Sardegna, quindi stanno rientrando a casa.

La 20enne, studentessa alla Bicocca di Milano, era molto legata a loro e aveva un fratello. Sofia Castelli sognava di laurearsi in sociologia. Su Instagram i dettagli della sua giovane vita, come le serate nei locali più famosi delle notti di Milano. Anche il profilo dell’ex fidanzato Zakaria Atqaoui è ricco di contenuti: selfie in ascensore, foto a torso nudo con musica rap, serate con amici, foto di vacanze con la gif della bandiera del Marocco. L’apparente normalità di un italiano di seconda generazione.











