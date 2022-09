“Zaporizhzhia, torturati con scosse elettriche”/ Racconto choc su centrale nucleare

“I militari russi sono sempre in giro e ascoltano ogni nostra sillaba” dichiara un tecnico della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L’uomo, sentito dal Corriere della Sera e rimasto anonimo per tutelare la sua sicurezza, dipinge il quadro di una situazione difficile all’interno della centrale. Al momento, a Zaporizhzhia si trovano gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica inviati per indagare le condizioni della centrale più grande d’Europa. “Non mi aspetto molto dalla visita – confessa l’anonimo tecnico, che lavora a Zaporizhzhia da 15 anni – È un passaggio importante per fermare o almeno arginare per un po’ il terrore che si vive in questo luogo, ma il miracolo non avverrà. La composizione stessa della missione non mi rassicura: ci sono anche i russi. Saranno obiettivi?”

Terza guerra mondiale/ Gas alle stelle, Uk: stop conflitto Ucraina entro 15 settembre

La speranza dell’uomo, così come dei suoi colleghi e forse dell’intera Ucraina, è che il rapporto stilato dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica al termine dell’indagine possa concludersi con la richiesta di ritirare da Zaporizhzhia le truppe di Mosca. “Parlare di catastrofe nucleare non è esagerato – spiega il tecnico – Bombardano in modo da non danneggiare il reattore, ma i militari non sono abbastanza preparati da capire come funziona qui. Anche un completo arresto potrebbe portare al disastro”.

Terza Guerra Mondiale/ Russia “grande tempesta globale”, "Germania paese ostile"

Il racconto scioccante dalla centrale di Zaporizhzhia, “lavoriamo con fucili puntati”

Secondo l’anonimo tecnico della centrale di Zaporizhzhia, con cui si è messo in contatto Il Corriere della Sera, “È l’esercito russo a bombardare. Non siamo sordi, sentiamo il rumore delle granate e tre-sei secondi dopo c’è un’esplosione. Questo ci dice che il colpo è stato sparato da una distanza brevissima”. Ma ci sarebbero anche altri indizi sulla matrice russa degli attacchi: “Durante i miei turni, ho visto più volte i militari e il personale di Mosca lasciare in fretta e furia la centrale subito prima di un bombardamento. Vengono avvertiti dei missili che stanno per cadere, poi, con calma, tornano”.

SCENARIO/ Da Cernobbio l'avviso (del governo) all'Italia del dopo-Draghi

Il tecnico racconta anche la situazione da un punto di vista più personale, confessando che “quando lavori coi fucili puntati non è semplice mantenere la calma. Da tre settimane, ogni volta che arrivo alla mia postazione, non so cosa mi aspetterà, non so se uscirò vivo da quelle stanze” e racconta di avere “paura per me, ma sono felice che mia moglie e i miei figli siano andati via. Non so cosa troverò quando tornerò a casa. Non so che fine farò”. E rivela che “Molti miei colleghi sono già stati interrogati, picchiati e torturati con scosse elettriche. Non vediamo un ragazzo della nostra unità da oltre due mesi. Non sappiamo nulla di lui, è ancora vivo?”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA