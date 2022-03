Zelensky alla Camera, diretta video discorso/ Cosa dirà il Presidente dell’Ucraina

DIRETTA VIDEO STREAMING DEL DISCORSO DEL PRESIDENTE ZELENSKY ALLA CAMERA: ORARIO E COSA DIRÀ

Dopo Usa, Israele, Germania, Spagna, Regno Unito ora il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy interverrà al Parlamento italiano per dare la propria testimonianza sullo scenario di guerra presente nel suo Paese ormai da un mese.

Alle ore 11 oggi 22 marzo si terrà dunque l’incontro in diretta video streaming alla Camera dei Deputati con Zelensky direttamente dalla sede del Governo di Kiev, sotto assedio da settimane con l’esercito russo ormai alle porte della Capitale: prima del discorso del Presidente ucraino Zelensky – rigorosamente in diretta video streaming dai canali YouTube della Camera dei Deputati e di Palazzo Chigi – interverranno i Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, e infine anche il Premier Draghi. Le tempistiche attese sono state scandite dall’Ufficio di Montecitorio che garantirà anche l’afflusso di senatori e deputati esattamente con le medesime regole Covid delle Elezioni Quirinale: 2 minuti a testa per Casellati, Fico, Draghi, circa 15 per il Presidente Zelensky.

Un Parlamento di fatto quasi tutto “pro-Ucraina” darà l’accoglienza al leader di Kiev dopo aver votato praticamente all’unanimità gli interventi finora espressi sul fronte Ucraina: non solo, dopo le forti critiche lanciate dalla Russia al Governo italiano, l’alleanza Draghi-Zelensky-Ue è ancora più forte. Tra i temi che tratterà Zelensky, probabile il riferimento alla Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale, così come il possibile confronto-paragone tra Nazifascismo e invasione di Putin: in ogni intervento presso i Parlamenti occidentali, Zelensky si è infatti sempre contraddistinto per un riferimento storico specifico sui valori di libertà e indipendenza dei singoli Paesi a cui si stava rivolgendo. Con l’Italia, immaginiamo, non sarà da meno.

POLEMICA SUI PARLAMENTARI CHE DISERTANO IL DISCORSO DI ZELENSKY ALLA CAMERA

Dal tema delle armi inviate all’Ucraina, fino al tentativo di porre una mediazione tra Russia e l’Occidente, le motivazioni di chi si oppone alla diretta video streaming del discorso di Zelensky alla Camera hanno fatto scattare nelle scorse ore notevoli polemiche in Italia per alcune “liste” di parlamentari che non sarebbero intervenuti oggi in Aula ad ascoltare le parole del Presidente ucraino. Tra i motivi più svariati – dagli impegni istituzionali alle scelte precise, fino alla volontà di rimanere “neutrali” – sono diversi i parlamentari che non parteciperanno alla videoconferenza con Zelensky: il gruppo compatto di Alternativa C’è – come spiega il leader Coletti, «Abbiamo deciso che non parteciperemo alle dichiarazioni di Draghi e Zelensky. Far parlare loro due non porta a nulla. Semmai avrebbe senso organizzare una conferenza di pace» – diversi parlamentari del M5s, molti ex pentastellati (come Granato, Dessì, Paragone), alcuni della Lega e due ex 5Stelle confluiti in Forza Italia (Giannone e Dall’Osso). Tutti i leader di Governo e dell’opposizione saranno presenti e invitano anche i loro gruppi parlamentari a partecipare: su tutti, Matteo Salvini ha fatto sapere nelle chat leghiste – secondo l’Adnkronos – «Sottolineando l’importanza del discorso in videoconferenza con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, che si terrà il prossimo martedì 22 marzo alle ore 11 sono a richiedervi di informarmi qualora non partecipaste. Si invita coloro che non ci saranno a darne comunicazione». Malumori invece nel Movimento 5Stelle in quanto diversi parlamentari non sarebbero concordi nel ricevere Zelensky senza dare una sorta di voce “contraltare” anche alla Russia. Netto invece il Premier Draghi, che oggi interverrà in diretta dal Parlamento per rivolgere l’accoglienza all’omologo Zelensky: «l’Italia è al fianco del Presidente Zelensky e del popolo ucraino per far fermare al più presto la guerra».

