Zelensky/ “Ci sono tutti i motivi per invitare l’Ucraina nella Nato”

Sono passati sedici mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina e la battaglia è nel vivo più che mai. L’eroica resistenza ucraina ha destato più di un problema alle forze di Vladimir Putin, reduci da giorni a dir poco roventi. Volodymyr Zelensky non ha intenzione di mollare e nelle scorse ore ha rilanciato la volontà di Kiev di aderire alla Nato al vertice dell’Alleanza in programma a luglio.

“Ci sono tutti i motivi per un invito politico dell’Ucraina nell’Alleanza. C’è una piena comprensione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina per il tempo prima dell’ingresso”, le parole di Zelensky sul suo profilo Telegram. Il numero uno di Kiev ha inoltre sottolineato che sta lavorando insieme alla sua squadra per rendere davvero significative le decisioni del vertice in programma a Vilnius, in Lituania.

Le parole di Zelensky

Sempre su Telegram, Zelensky si è soffermato sulle azioni del suo esercito e ha annunciato un’avanzata in tutte le direzioni dei militari nel quadro dell’offensiva di Kiev per recuperare i territori persi contro Mosca: “I nostri soldati sono avanzati in tutte le direzioni, e questo è un giorno felice. Ho augurato ai ragazzi altri giorni come questo”. Zelensky ha incontrato le truppe nella regione di Donetsk e ha parlato con soldati e ufficiali del “Khortytsia Operational and Strategic Group”, che opera sul fronte orientale dell’Ucraina, nella regione del Donbass. Come evidenziato dall’Agi, nelle ultime settimane Kiev ha rivendicato guadagni a nord e a sud della città di Bakhmut, conquistata dalla Russia a maggio dopo mesi di sanguinosi combattimenti.

