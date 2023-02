Zelensky nel Regno Unito per la prima volta dall’invasione/ Da Londra aiuti maggiori

Zelensky in vista nel Regno Unito

Volodymyr Zelensky in visita nel Regno Unito per la prima volta dall’inizio dell’invasione da parte della Russia. Il presidente ucraino vola in Europa per incontrare il primo ministro Rishi Sunak e le truppe ucraine addestrate dalle forze armate britanniche. Da Londra arriverà l’annuncio di un maggiore supporto al Paese in guerra contro la Russia e addestramento per i piloti caccia. Come ha dichiarato Downing Street in una nota, il presidente ucraino parlerà al Parlamento.

Secondo la BBC, l’arrivo di Zelenesky nel Regno Unito prevede inoltre che dal Paese verranno annunciate nuove sanzioni contro la Russia a breve. Sono stati annunciati inoltre piani per addestrare i piloti ucraini a pilotare aerei da combattimento standard della NATO in futuro, dopo una richiesta chiave dall’Ucraina. Il presidente aveva già parlato ai parlamentari UK nello scorso marzo, in collegamento da Kiev. Era la prima volta che un leader straniero parlasse ai parlamentari nella Camera dei Comuni.

Zelensky e l’Ucraina pronti ad una nuova offensiva russa

Mentre Zelensky vola nel Regno Unito per un incontro, l’Ucraina si sta preparando per una nuova offensiva russa che potrebbe arrivare proprio in questo mese. Dal Regno Unito arriveranno carri armati Challenger 2 in Ucraina: i nuovi aiuti dall’Europa arrivano proprio per difendersi dall’offensiva russa attesa alla fine di questo mese. Il Regno Unito ha già annunciato la propria intenzione di inviare carri armati Challenger 2 con addestramento delle truppe.

Sunak dovrebbe offrire all’Ucraina “capacità a più lungo raggio” per interrompere la capacità della Russia di prendere di mira infrastrutture nazionali critiche dell’Ucraina. L’addestramento potrebbe invece proseguire con oltre 20.000 soldati ucraini. Carri armati già sono stati inviati da altri Paesi Occidentali come Stati Uniti e Francia.

