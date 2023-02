Zelensky, nessun video a Sanremo 2023/ Amadeus replica alle polemiche “leggerò un suo messaggio”

Amadeus leggerà il messaggio di Zelensky al Festival di Sanremo 2023

Durante la conferenza stampa alla vigilia del Festival di Sanremo 2023, su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio, si è parlato anche dell’intervento del presidente ucraino, Volodomir Zelensky: non sarà un messaggio video ma un breve testo scritto che verrà letto da Amadeus.

Tangenti in Ucraina: bilanci forniture militari gonfiati/ Capo della Difesa a rischio

“Siamo in contatto continuo con l’ambasciatore, siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente che non invierà un video ma un testo. Riguardo al controllo preventivo, ai nostri tempi è complicato censurare un presidente, il nostro controllo è relativo alla messa in onda di qualsiasi programma televisivo e visioniamo tutto prima della messa in onda. Ma sorrido all’idea che un direttore Rai possa censurare un presidente. Del contenuto e della forma non abbiamo ancora contezza. Il testo verrà letto da Amadeus”, ha spiegato Stefano Coletta.

"Putin ha promesso di non uccidere Zelensky"/ Il piano segreto di Israele per la pace

Amadeus, risponde alle polemiche:“Lo stesso presidente non aveva detto ‘sarò in presenza o in video'”

Amadeus ha commentato: “Lo stesso presidente non aveva detto ‘sarò in presenza o in video’. Lo abbiamo pensato noi, poi attraverso l’ambasciatore abbiamo saputo che aveva piacere di scrivere una lettera e che io fossi portavoce sul palco dell’Ariston”. Il 2 febbraio l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk ha comunicato che Zelesnky avrebbe preferito inviare un testo da far leggere ad Amadeus invece che un video: “Dal momento in cui tramite l’intervista con Bruno Vespa, Zelesnky ha annunciato il suo interesse a parlare agli italiani al Festival è iniziato un colloquio quotidiano con l’ambasciatore”, ha aggiunto Coletta. Il messaggio del presidente Zelensky sarà letto nel corso della serata finale di Sanremo 2023.

LEGGI ANCHE:

PAPA FRANCESCO: “FERMIAMO LA GUERRA MONDIALE”/ “Pronto a incontrare Putin e Zelensky”

© RIPRODUZIONE RISERVATA