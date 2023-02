Zelensky: “Vinceremo se alleati manterrano parola”/ “Apprezziamo Cina, ora…”

“Sono assolutamente convinto che raggiungeremo la vittoria già quest’anno”: non ha dubbi Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa a Kiev e ha voluto ringraziare ogni alleato e ogni partner per il sostegno ricevuto: “Tutti i nostri partner sono uniti nel sostenere la nostra vittoria e hanno ripetuto che saranno al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

La vittoria di Kiev sarà inevitabile, ha aggiunto Zelensky, ribadendo la totale unità del popolo ucraino. Il presidente ucraino ha rimarcato di avere dalla sua la comunità internazionale, la speranza è quello di avere un vertice di pace in Paese terzo: “Stiamo lavorando per garantire che i Paesi di diversi continenti siano coinvolti nella ‘formula di pace'”.

Zelensky: “Vinceremo se alleati manterrano parola”

L’Ucraina potrà vincere la battaglia, sarà anzi inevitabile, se “l’Occidente mantiene la parola”: “Se rimaniamo uniti come un pugno, se tutti i partner restano uniti, abbiamo tutto quello che serve per farcela, per arrivare alla vittoria quest’anno”. Ripercorrendo il dramma della guerra, Zelensky ha risposto così alla domanda su quale sia stato il momento più difficili: “Penso a Bucha, al momento in cui abbiamo liberato Bucha, è stato orribile”. Una riflessione anche sul piano di pace stilato dalla Cina e compreso in dodici punti: “Dobbiamo lavorare assieme alla Cina se loro possono rispettare il diritto internazionale e l’integrità territoriale, chiedo solo che la Cina ci parli”, riporta Adnkronos. Il numero uno di Kiev ha proseguito: “Io credo che sarebbe corretto pensare che se vi sono pensieri coerenti con il rispetto del diritto internazionale e dell’integrità territoriale e alcune questioni di sicurezza, io credo che dovremmo usarlo nel senso buono e lavorare assieme alla Cina su questo. Perché no? Il nostro compito è riunire tutti per isolare qualcun. La Cina ha iniziato a parlare di Ucraina e penso che questa sia una buona cosa. Ma in realtà si pone la questione di cosa seguirà a queste parole. I passi che devono essere compiuti – questo è ciò che è importante”.

