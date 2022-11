Zelig 2022/ Anticipazioni e comici seconda puntata: Alessandro Siani, Ale e Franz

Zelig 2022: la seconda puntata su Canale 5

Questa sera, giovedì 17 novembre, alle 21.45 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con Zelig 2022, il festival della comicità condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dopo l’esordio vincente – 2.656.000 spettatori pari al 20.6% di share – Zelig va in onda eccezionalmente di giovedì, al posto del Grande Fratello Vip 2022 che, da questa settimana e per tutto il mese di dicembre, andrà in onda con un singolo appuntamento il lunedì sera. Nella prima puntata, andata in onda il 9 novembre, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno dimostrato di essere la coppia affiata di sempre, con numerose gag nate sul palco: dalla parola “endecasillabo” alla guaina della Incontrada che rischiava di farsi la pipì addosso. Ricordiamo che le nuove puntate di Zelig sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano. La seconda puntata è stata registrata l’11 ed il 12 novembre

Gaffe a Pomeriggio 5: "Sono illibato" ma vuole dire allibito/ Barbara D'Urso spiazzata dall'ospite in diretta

I comici della seconda puntata di Zelig 2022

La seconda puntata di Zelig 2022 vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Alessandro Siani, Ale e Franz, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonio Ornano, Raoul Cremona, Federica Ferrero, Senso D’Oppio, Carlo Amleto e tantissimi altri comici. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. La terza e ultima puntata di Zelig 2022 andrà in onda mercoledì 23 novembre in prima serata su Canale 5 (registrazioni il 16 e 17 novembre). Visti gli ottimi ascolti non è escluso che Mediaset possa decidere di proporre una quarta puntata speciale, come è successo lo scorso anno.

LEGGI ANCHE:

Matteo Ranieri (ex Uomini e Donne)/ "Valeria Cardone? L'ho lasciata io, sono single"Annamaria Bernardini De Pace/ "Asia Argento e Nina Moric non mi hanno pagato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA