Diretta Zlatan Ibrahimovic presentazione Milan/ Streaming: via alla conferenza stampa

Siamo pronti a vivere la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic, che riabbraccia il Milan. Lo svedese torna in Serie A, dove ha già giocato tra il 2004 e il 2009 e poi ancora, appunto, tra 2010 e il 2012. Nel nostro campionato l’attaccante si è sempre trovato molto bene: acquistato dalla Juventus che lo aveva scovato nell’Ajax, ha giocato due anni sotto la guida di Fabio Capello e probabilmente sarebbe anche rimasto di più, se non fosse arrivata Calciopoli (con la revoca di due scudetti) e il passaggio all’Inter. Con cui Ibrahimovic ha vinto tre campionati e fatto faville – un titolo di capocannoniere – ma si è lasciato non benissimo, a causa di un diverbio con i tifosi sfociato in un gesto poco simpatico; da lì il Barcellona e uno scambio con Samuel Eto’o che i nerazzurri ancora osannano (da lì sarebbe poi arrivata la Champions League), quindi il Milan al quale oggi fa ritorno. In Serie A Ibrahimovic ha giocato un totale di 219 partite, segnando 122 gol; adesso siamo pronti a scoprire come si comporterà a 38 anni, otto anni dopo aver lasciato il nostro campionato e aver giocato con Psg, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Ci siamo dunque, rivolgiamo la nostra attenzione a Milanello dove finalmente la presentazione di Zlatan Ibrahimovic al Milan sta prendendo il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PRESENTAZIONE

LA PRIMA VOLTA AL MILAN

Zlatan Ibrahimovic sta per essere presentato al Milan, di nuovo: l’attaccante svedese era arrivato in Italia per vestire la maglia rossonera nell’estate 2010. Grande colpo di Adriano Galliani, che se l’era assicurato dal Barcellona dove aveva giocato una sola stagione; nell’ultimo giorno di calciomercato l’AD del Milan si era assicurato anche Robinho, e insieme i due giocatori avevano condotto Massimiliano Allegri (lui pure al primo anno) alla vittoria dello scudetto. Ibrahimovic a dire il vero non aveva iniziato alla grande: rigore sbagliato a Cesena nella partita di esordio, e sconfitta. Al termine del campionato i gol sarebbero stati 14; raddoppiati l’anno seguente con tanto di titolo di capocannoniere (il secondo in Serie A, dopo quello con l’Inter) ma lo scudetto sarebbe andato alla Juventus di Antonio Conte e, al termine della stagione, Ibrahimovic che pure avrebbe voluto restare sarebbe stato venduto al Psg insieme a Thiago Silva. Nella sua prima esperienza con il Milan lo svedese ha segnato 35 gol in 44 partite; oggi i rossoneri sperano che il suo rendimento possa essere simile a quello del biennio 2010-2012… (agg. di Claudio Franceschini)

IL RITORNO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC AL MILAN

La presentazione di Zlatan Ibrahimovic al Milan si tiene oggi alle ore 10:00 di venerdì 3 gennaio, presso Casa Milan: finalmente la squadra rossonera organizza la conferenza stampa con la quale l’attaccante svedese parlerà ai giornalisti ufficializzando così il suo ritorno in Italia. Sono passati sette anni e mezzo dall’addio, con destinazione Paris Saint Germain: oggi Ibrahimovic torna in quel Milan che aveva aiutato a vincere lo scudetto e con cui ha giocato appena due stagioni, prima di essere sacrificato sull’altare di un rinnovamento che aveva portato anche all’addio di tanti senatori del gruppo. Ibrahimovic trova un Milan decisamente diverso: decimo in classifica con 21 punti, a -21 dal primo posto (condiviso da Inter e Juventus) ma soprattutto -14 dalla zona Champions League. Difficile pensare al tricolore, complesso anche immaginare che la squadra rossonera possa agganciare la quarta posizione; tuttavia la presentazione di Zlatan Ibrahimovic è attesissima per il ritorno di un grande campione, e allora siamo in attesa di quello che ci dirà.

DIRETTA PRESENTAZIONE ZLATAN IBRAHIMOVIC AL MILAN

La presentazione di Zlatan Ibrahimovic al Milan è naturalmente attesissima: l’attaccante svedese aveva già annunciato la fine della sua esperienza con i Los Angeles Galaxy (53 gol in 58 partite) e aveva annunciato che la sua prossima squadra sarebbe stata gloriosa e con la necessità di risollevarsi. Alla fine è stato il Milan, che gli ha proposto un contratto semestrale; sicuramente i rossoneri sono in una situazione davvero complessa e il carisma di Ibra, un signore che ha segnato oltre 500 gol in carriera ma potrebbe anche fare il rifinitore, può ancora essere molto utile. Quello che resta da capire è in che modo Stefano Pioli deciderà di utilizzare non tanto lui, quanto i compagni di reparto: giocatori come Krzysztof Piatek e Rafael Leao avranno inevitabilmente meno spazio, considerando che Ibrahimovic non arriva certo al Milan per fare la riserva. Problemi che il tecnico dovrà eventualmente risolvere, ma per il momento si gode l’acquisto di calciomercato: non sarà lo svedese che dominava la scena nei suoi primi anni in Serie A, ma certamente può ancora dare una grossa mano a questo Milan.



