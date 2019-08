Zlatan Ibrahimovic/ L’importanza di chiamarsi Ibra (Quelli della Luna)

Tra i protagonisti della puntata di ‘Quelli della Luna’, la trasmissione televisiva condotta da Giampiero Mughini su Rete 4, questa settimana ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Iconico, istironico e imprevedibile, ‘Ibra’ ha rappresentato un mito per la sua generazione di calciatori e attaccanti. Un elemento straordinario che nella sua carriera ha battuto record su record e soprattutto ha inanellato una serie impressionante di titoli nazionali in tutte le squadre nelle quali ha giocato, e in diversi paesi del mondo. Quel che è mancato a Ibra è stata la consacrazione della Champions League, trofeo sempre rincorso ma nel quale non è mai riuscito a disputare neppure una finale. Bosniaco d’origine ma svedese di Malmoe di nascita, Ibrahimovic ha iniziato a giocare giovanissimo nel club di casa prima di passare all’Ajax, dove si è messo in luce a livello internazionale ed ha conquistato i primi Scudetti, oltre a realizzare i primi gol in Champions League. Finisce nel mirino di alcuni club italiani, è vicinissimo alla Roma ma alla fine si accasa alla Juventus.

ZLATAN IBRAHIMOVIC: OSSESSIONE CHAMPIONS

In bianconero Ibrahomovic vive anni di importante evoluzione a livello tecnico, conquistando due campionati che saranno però revocati dallo scandalo Calciopoli. In Champions League però inizia una maledizione che lo accompagnerà per tutta la carriera, con una squadra capace di stradominare la scena in Italiala Juventus allenata da Fabio Capello non riesce infatti a spingersi oltre i quarti di finale della massima competizione europea. Nel 2006, post-Calciopoli, Ibra approda in un’Inter destinata a dominare la scena nazionale dopo il terremoto Calciopoli. Gli Scudetti fioccano, quello del 2008 in particolare conquistato grazie a una sua decisiva doppietta a Parma, quindi arriva il passaggio al Barcellona, che vince la Champions mentre lui era all’Inter, poi quando passa al Barca Ibra perde la semifinale coi nerazzurri che diventano poi campioni d’Europa. Un segno del destino, anche se lo svedese cerca ancora un grande acuto della sua carriera passando al Milan nel 2010.

ZLATAN IBRAHIMOVIC: PRODEZZE INDIVIDUALI

Ed è subito Scudetto, con Ibra in rosa sembra quasi inevitabile: quello del 2011 sarà l’ultimo titolo prima dell’attuale dominio juventino, ma in Champions il Milan, l’ultimo grande Milan della lunga era Berlusconi, non si impone. Zlatan Ibrahimovic passa dunque al Paris Saint Germain degli sceicchi nel 2012, investimenti straordinari ma in Champions League il PSG non va mai oltre i quarti di finale. Con la Svezia in Nazionale, con una squadra raramente competitiva, Ibra fa quello che può. Raggiunge gli ottavi di finale ai Mondiali del 2006, partecipa agli Europei del 2008, ma non può fare da solo la storia, anche se realizza alcune reti rimaste nel cuore di tutti gli appassionati, come la pazzesca rovesciata quasi da centrocampo in un pirotecnico 4-4 degli svedesi contro l’Inghilterra. L’ultima pare della carriera di Ibrahimovic si sta consumando negli Stati Uniti, anche se con i Los Angeles Galaxy non è ancora arrivato il titolo Nazionale MLS. L’ultimo Scudetto sarebbe forse la consacrazione, diventare ‘eroe dei due mondi’ in mancanza della tanto agognata Champions League.



© RIPRODUZIONE RISERVATA