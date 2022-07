ZLATAN/ Il film sulla leggenda di Ibrahimovic è una sorpresa

Ha fatto innamorare milioni di appassionati di calcio con le sue magie, con il suo talento e con la sua enorme personalità. Parliamo di Ibrahimovic, fuoriclasse del Milan con un passato tra Ajaz, Juventus, Inter, Manchester United, Psg e Barcellona. Il suo percorso sportivo e di vita è stato raccontato in Zlatan, film di Jens Sjogren e tratto dall’autobiografia “Io, Ibra” (Rizzoli): dopo il passaggio nelle sale, il film è ora disponibile in home video (DVD e Blu-Ray) grazie a Lucky Red e Koch Media.

SINOSSI – Zlatan racconta la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United.

Scritto da Jakob Beckman e David Lagercrantz, Zlatan consente ai fan di Ibrahimovic, ma anche ai semplici appassionati di calcio, di conoscere l’infanzia e l’adolescenza dello svedese. Un percorso tortuoso, difficile, ma che gli ha permesso di diventare una star conosciuta in tutto il mondo. Il film descrive con particolare sagacia la persona prima del calciatore: dagli ostacoli da superare (a partire dai pregiudizi nei confronti della sua origine slava e proletaria) ai “colpi di testa”, l’universo Ibra a tutto tondo.

Ibrahimovic è interpretato dai due giovani attori Dominic Andersson Bajraktati e Granit Rushiti, che riescono a restituire le spigolosità di Zlatan, ma anche il suo aspetto umano, che va oltre l’aura da stella. Un’opera per calciofili in primis, ma anche per persone innamorate delle belle storie.

EXTRA E BONUS FEATURES

– Featurette: il casting, il football, gli anni ’90

– Spot originale

– Trailer

Zlatan è disponibile in home video (DVD e Blu-Ray) grazie a Lucky Red e Koch Media

