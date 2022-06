Zona Bianca puntata 5 giugno/ Ospiti e temi: lavoro stagionale, processo Ciro Grillo

Zona Bianca, la puntata di oggi 5 giugno 2022: le anticipazioni

Nuovo appuntamento, nella prima serata di oggi, domenica 5 giugno 2022, all’insegna di Zona Bianca, la trasmissione di approfondimento giornalistico di Rete 4, condotta da Giuseppe Brindisi dalle ore 21.20 circa. Ancora l’attualità politica al centro di questa nuova prima serata, che torna sui principali temi caldi del momento.

Secondo le anticipazioni sull’appuntamento di oggi di Zona Bianca, ampio spazio sarà dedicato all’informazione in tempo reale con il conflitto in Ucraina. Sono ormai trascorsi oltre 100 giorni dal conflitto della Russia contro l’Ucraina e tanti sono stati gli ospiti che Giuseppe Brindisi ha intervistato, tra cui Marija Zacharova, l’ex presidente ucraino Petro Oleksijovyč Porošenko, Dmitry Kiselyov, Sergej Lavrov, Vitalij Klyčko e Iryna Vereschuck, vice premier dell’Ucraina. Nel corso della puntata di oggi 5 giugno si tornerà a parlare del delicato tema con inchieste e ospiti esclusivi con i quali sarà approfondita la crisi economica generata dalla guerra in corso.

I temi di Zona Bianca di oggi: lavoro stagionale e processo a Ciro Grillo

Tra i tanti temi di Zona Bianca, nella nuova puntata di oggi 5 giugno, anche quello legato al lavoro stagionale con riferimento, ancora una volta, alla battaglia politica sul reddito di cittadinanza. Sono numerosi i datori di lavoro che nell’ultimo periodo avrebbero manifestato il proprio malcontento poiché, a loro dire, non si troverebbero lavoratori stagionali. E’ davvero colpa del reddito di cittadinanza? Le telecamere di Zona Bianca hanno raccontato una verità ben diversa: fingendosi camerieri in cerca di lavoro, si sono recati in alcuni stabilimenti balneari a Rimini scoprendo che le condizioni di lavoro sarebbero le seguenti: 2,50 euro all’ora per 13 ore di lavoro, sette giorni su sette.

La serata all’insegna di Zona Bianca proseguirà poi con un nuovo focus: sarà trasmessa una inchiesta sui porno ricatti e sarà dato risalto ai retroscena sul processo con rito ordinario che si è di recente aperto e che vede imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s e tre suoi amici, tutti accusati di stupro di gruppo. Per il momento non sarebbero stati annunciati ospiti particolari per la serata odierna, visibile anche in live streaming su Mediaset Infinity.











