Zona gialla e zona arancione cosa cambia/ Le regole e i divieti in base al green pass

Cosa cambia dalla zona gialla alla zona arancione? Se lo chiedono, ad esempio, in Valle d’Aosta dopo aver appreso il cambio di colore legato all’aumento dei casi e delle ospedalizzazioni, come emerso dal nuovo monitoraggio. Nella sostanza cambia poco: sono poche infatti le differenze in base alle regole imposte dal governo e valide fino al 31 gennaio 2022. Una delle differenze principali riguardava l’uso della mascherina anche all’aperto, ma l’ultimo decreto del governo lo ha esteso anche a quella gialla, quindi è stato “rinforzato” in tutta Italia per accedere ai mezzi pubblici, treni, aerei, cinema e teatri, dove bisogna indossare la Ffp2 fino alla fine dello stato di emergenza, che è attualmente fissato al 31 marzo 2022.

Inoltre, per tutti resta confermato l’obbligo di super green pass per i mezzi a lunga percorrenza e per i mezzi pubblici cittadini, oltre che la possibilità di muoversi liberamente tra comuni e regioni. Ma occorre fare una precisazione: ciò vale appunto per chi è in possesso del green pass, che prevede peraltro casi particolari.

COSA CAMBIA IN ZONA ARANCIONE: LE REGOLE

Chi non ha il green pass e si trova in una zona arancione non può superare i confini comunali e regionali, se non per «necessità, salute o per servizi non disponibiliti nel proprio comune». Di conseguenza, torna l’autocertificazione da compilare in caso di controllo delle forze dell’ordine. Chi ha il green pass base, ottenuto con un tampone, invece può muoversi liberamente in zona arancione. Se si è sprovvisti di green pass, ma si vive in comuni di massimo 5mila abitanti, ci si può spostare verso altri comuni entro i 30 chilometri, fatta eccezione però del capoluogo di provincia.

Previsto un altro divieto per i non vaccinati: in zona arancione chi non ha il green pass non può entrare nei negozi all’interno dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi. Lo stesso discorso vale per chi ha solo il green pass base, quello ottenuto col tampone. Pertanto, per accedere nei centri commerciali nei weekend e nei giorni prefestivi, se la propria Regione si trova in zona arancione, serve il Super green pass.



