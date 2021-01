ZUCKERBERG BLOCCA TRUMP “INDEFINITAMENTE”/ Bannato da Facebook e Instagram: il perché

Gli account social ufficiali del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono stati bloccati. Twitter, Facebook e Instagram hanno preso la stessa decisione, giudicando le possibili esternazioni di Trump attraverso i suoi canali social troppo rischiose per l’ordine pubblico, dopo la clamorosa rivolta a Capitol Hill di domenica. Il braccio di ferro fra Trump e Twitter dura in realtà ormai da diversi mesi, la campagna elettorale del Presidente aveva visto molte volte i messaggi postati subire un blocco dalla piattaforma di microblogging, che considerava pericolose e non verificate alcune notizie rilanciate da Trump. Ora anche Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e CEO di Instagram dopo l’acquisizione della piattaforma alcuni anni fa, ha deciso di bloccare Trump sui social a tempo indeterminato. “Il rischio di consentire al presidente di continuare a usare il nostro servizio in questo momento è semplicemente troppogrande“ ha laconicamente riferito Zuckerberg, facendo comunque chiaramente capire di temere che le uscite di Trump possano dare vita a nuove rivolte, delle quali Facebook dovrebbe poi sentirsi eticamente responsabile.

ZUCKERBERG VS. TRUMP, IL POST SU FACEBOOK

Con un post ufficiale su Facebook Mark Zukerberg ha spiegato la situazione relativa agli account di Donald Trump: “Estendiamo il blocco che abbiamo deciso sui suoi account Facebook e Instagram a tempo indeterminato e per almeno le prossime due settimane, fino a quando una pacifica transizione di potere sarà completata”. Inizialmente infatti la decisione era quella di un blocco a tempo, ma il CEO di Facebook ha poi ritenuto opportuno estendere il blocco probabilmente fino all’insediamento ufficiale di Biden, programmato per il 20 gennaio. Da quella data Trump non sarà più Presidente e Zuckerberg ha deciso per lo stesso lasso di tempo anche il blocco dell’account di Instagram. Anche YouTube, ha rimosso un video che Trump ha pubblicato mercoledì scorso in cui esortava i suoi sostenitori che hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti a “tornare a casa” pur confermando la sua ferma convinzione di brogli elettorali che avrebbero portato alla sua sconfitta alle elezioni del novembre scorso.



