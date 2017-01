Pagelle/ Lazio-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 20^ giornata - primo tempo)

PAGELLE LAZIO-ATALANTA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 20^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Eccoci all'appuntamento con le pagelle del primo tempo di Lazio-Atalanta: vediamo insieme migliori e peggiori delle due squadre fino a qui. Gara apertissima all'Olimpico di Roma, quella tra Lazio e Atalanta: le due squadre rientrano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1 a 1. Buon inizio dei biancocelesti che vanno vicini al gol con Immobile (6), mentre dall'altra parte del campo sono Papu Gomez (6) e Petagna (7) a spaventare Marchetti (7). Berisha (6,5) ci mette del suo nell'impedire a Luis Alberto (6) di trovare la porta, la conclusione dello spagnolo viene infatti deviata sul palo esterno. Tuttavia sono gli ospiti a portarsi in vantaggio approfittando di una dormita della difesa avversaria, assist di Freuler (6,5) per Petagna che davanti a Marchetti mantiene il sangue freddo e firma la rete del momentaneo 1 a 0. Reazione sterile dei biancocelesti che nel frattempo perdono Simone Inzaghi, allontanato dalla panchina per proteste, mentre Marchetti con un'uscita decisiva nega il gol del raddoppio a Freuler. Ma in pieno recupero arriva il pari della Lazio, cross di Lulic (6,5) per Milinkovic-Savic (6,5) che stacca perfettamente di testa e ristabilisce la parità.

VOTO LAZIO 6 - I biancocelesti ci hanno abituato a delle partenze sprint e anche oggi gli uomini di Inzaghi non fanno eccezione, ma si ritrovano sotto e solamente nel recupero annullano lo svantaggio. MIGLIORE LAZIO: MARCHETTI 7 - Dimostra grande reattività quando esce su Freuler impedendogli di inquadrare la porta da posizione ottimale. PEGGIORE LAZIO: BASTOS 5,5 - Nell'azione che porterà allo 0-1 del biancoceleste dorme da piedi assieme a De Vrij, lasciando troppo spazio a Freuler e Petagna che sentitamente ringraziano.

VOTO ATALANTA 6 - La squadra di Gasperini è implacabile nel punire l'unica amnesia difensiva accusata dai biancocelesti, nonostante il pari nel recupero dimostrano di essere pienamente in partita. MIGLIORE ATALANTA: PETAGNA 7 - Molto ispirato sin dal fischio d'inizio, è lui a sbloccare la contesa, si muove molto bene anche senza palla. PEGGIORE ATALANTA: A. MASIELLO 5,5 - Qualche disattenzione di troppo in fase difensiva. (Stefano Belli)

