Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 36^ giornata: che giocatori schierare? (oggi 10 maggio 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: SU CHI PUNTARE QUESTA SETTIMANA?

Parlando dei consigli Fantacalcio di Serie A verso la trentaseiesima giornata, siamo sempre più vicini al traguardo e di conseguenza anche l’importanza della posta in palio e il ruolo delle motivazioni potrebbero lasciare il segno e sono aspetti da tenere ben presenti per schierare la vostra formazione al Fantacalcio. La prima avvertenza è sempre relativa agli orari: la scadenza sarà dettata dall’anticipo del venerdì sera, che sarà Frosinone Inter alle ore 20.45, entro la quale si dovrà stilare appunto la formazione al Fantacalcio, con tutte le cautele del caso specie per i ben due posticipi che invece ci attenderanno solamente tre giorni più tardi, al lunedì sera.

Le motivazioni sono una variabile che si va ad aggiungere alle altre solite per i consigli Fantacalcio, come gli impegni nelle altre competizione, ma naturalmente pure il livello degli avversari e la condizione di forma. Per fare qualche nome diverso dal solito, in difesa indichiamo il Torino, che ha subito solamente 31 gol e il cui portiere Vanja Milinković-Savić ha già terminato ben 18 partite senza subire gol, lo stesso numero di Yann Sommer per l’Inter nuova campione d’Italia, l’ultimo dei quali con il pareggio per 0-0 nello scorso turno contro il Bologna.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: ALCUNI NOMI “MENO NOTI”

Sempre alla ricerca di nomi che vadano oltre i soliti noti per i consigli Fantacalcio di Serie A, indichiamo nell’olandese Tijjani Noslin un nome simbolo di un Verona che è stato rivoluzionato a gennaio ma adesso sembra vicino a una salvezza che sarebbe clamorosa, anche grazie al gol decisivo per la vittoria contro la Fiorentina che è stato segnato nella scorsa giornata proprio da Tijjani Noslin – e curiosamente domenica sfiderà proprio il Torino. Restando nella lotta salvezza, nelle ultime settimane è tornato a fare molto bene Nikola Krstovic e anche per questo il Lecce è ormai vicinissimo al traguardo.

Quanto alla partita più sbilanciata di tutte, diciamo che Juventus Salernitana dovrebbe essere l’occasione perfetta per schierare tutti i bianconeri che avete nella vostra rosa, anche se bisogna dare atto ai campani di avere disputato una bella partita contro l’Atalanta lunedì, con Loum Tchaouna che aveva illuso i tifosi della Salernitana e ha dato comunque soddisfazione ai Fanta-allenatori che avevano deciso di puntare su di lui nonostante una retrocessione sancita già da tempo. Per chiudere, torniamo ai portieri: Lukasz Skorupski nelle ultime 11 partite ha ottenuto sei clean sheet e nelle altre cinque ha subito un solo gol. Potremmo definirlo mister costanza nei consigli Fantacalcio…











