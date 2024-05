Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: ecco la Top 11 da schierare per la 37^ giornata (17 maggio 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NELLA 37^ GIORNATA?

Con i consigli Fantacalcio Serie A sulla 37^ giornata, che si apre venerdì 17 maggio 2024 con l’anticipo Fiorentina Napoli, vogliamo provare qualcosa di “diverso”: ormai siamo al penultimo turno e alcune squadre sono del tutto tranquille, altre (due) aspettano le finali delle coppe europee e dunque la nostra Top 11, schierata come sempre con il 3-4-3, sarà formata da quei calciatori che andranno in campo con grandi motivazioni, a caccia degli obiettivi di squadra, anche perché altri allenatori potrebbero decidere per un turnover anche massiccio. Partendo dunque dalla porta, scegliamo Maduka Okoye: l’Udinese ha appena sbancato Lecce e oggi ospita l’Empoli in uno spareggio salvezza che potrebbe essere fondamentale.

Sempre dall’Udinese peschiamo il centrale sloveno Jaka Bijol, che dopo aver saltato buona parte della stagione è tornato in grande stile; in difesa Lucas Martinez Quarta, la Fiorentina aspetta la finale di Conference League ma intanto si gioca l’Europa dal campionato, e ci sarà tempo per pensare ad Atene. A completare il nostro terzetto arretrato possiamo schierare Federico Baschirotto: il Lecce non è del tutto salvo ma quasi, va a caccia del punto necessario contro un’Atalanta che si gioca ancora qualcosa ma arriva dalla finale di Coppa Italia e avrà tra poco quella di Europa League, dunque potrebbe essere una scelta sensata.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: PER ASSIST E GOL

Sempre con questo schema passiamo ora al centrocampo nei nostri consigli Fantacalcio Serie A. La Roma ospita il Genoa e si gioca la Champions League: inseriamo allora un Leandro Paredes che appare rinato sotto la cura di Daniele De Rossi, che lo ha definito fondamentale. Caccia all’Europa anche per la Lazio che va a San Siro contro un’Inter dalla pancia piena: potrebbe essere la giornata di Daichi Kamada che con Igor Tudor si è ripreso la maglia da titolare. Poi Razvan Marin, regista di un Empoli che rischia tantissimo, e poi chiudiamo con Arthur Melo che dovrebbe essere titolare nella Fiorentina, con tanto di gol nell’ultima vittoria contro il Monza.

Capitolo attacco: al Franchi il Napoli può sperare di arrivare almeno in Conference League e per Victor Osimhen, in crescita, sarà la penultima partita con questa maglia. Infine, andiamo sugli altri due nomi partendo dalla delicatissima sfida salvezza di Reggio Emilia: nel Sassuolo c’è Andrea Pinamonti che ha raggiunto 11 gol in campionato. Roma Genoa invece è una ghiotta occasione per Romelu Lukaku, che può certamente aumentare il suo bottino di reti in una partita contro una squadra che ha ormai ben poco da chiedere al suo campionato. Sarà questa una formazione vincente per vincere al Fantacalcio? Lo scopriremo quando si giocheranno le partite…











