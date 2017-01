Diretta/ Busto Arsizio-Novara info streaming video e tv, risultato live (volley quarti Coppa Italia donne, oggi 5 gennaio 2017)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO-NOVARA INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE, ANDATA QUARTI OGGI 5 GENNAIO 2017) - Busto Arsizio-Novara, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Marco Turtù, stasera giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, sarà una delle sfide più interessanti nel programma della Coppa Italia di volley femminile. Un giovedì sera in cui si svolgeranno in contemporanea tutte le sfide dell'andata dei quarti di finale della competizione di pallavolo, un confronto che in campionato sarebbe d'alta classifica tra due squadre che stanno vivendo comunque un momento piuttosto differente. In Serie A1 femminile di volley infatti Novara è lanciatissima da un mese di dicembre esaltante, segnato da cinque vittorie consecutive che ne hanno reso tangibile la scalata in classifica, con la formazione piemontese che è riuscita a raggiungere il terzo posto in classifica in solitudine, a sole quattro lunghezze di distanza dalla capolista Casalmaggiore e a due da Conegliano, seconda della classe.

Modena, Monza, Scandicci, Club Italia e proprio Busto Arsizio sono state messe in fila da Novara: il dato più interessante infatti è che le due formazioni si ritroveranno di fronte dopo la sfida di campionato giocata il giorno di Santo Stefano in casa novarese, con i padroni di casa che si sono imposti con un secco tre a uno. Il momento per le giocatrici bustocche è abbastanza complicato, con la formazione lombarda che ha perso tre delle ultime quattro partite disputate in Serie A1. Busto Arsizio è caduta contro Firenze, Conegliano e appunto Novara, prendendo una boccata d'ossigeno nella sfida disputata in casa prima di Natale contro Monza, vinta tre set a uno.

Le cinque vittorie consecutive ottenute in campionato dalle ragazze di Novara hanno risolto un momento molto difficile attraversato dalla compagine piemontese in maniera particolare nel mese di novembre, con quattro sconfitte consecutive contro Bergamo, Casalmaggiore, Firenze e Conegliano che avevano riportato parecchio indietro le novaresi in classifica. Fatta eccezione per il match contro Firenze si trattava comunque di un ciclo particolarmente complicato da affrontare in campionato, e la capacità di reazione di Novara è stata assolutamente notevole e potrebbe essere decisiva per vivere una final eight di Coppa Italia da protagonista. Busto Arsizio aveva vissuto invece un novembre esaltante con sei vittorie consecutive, che avevano fatto pensare a una squadra capace di lottare per i primissimi posti, ma a cavallo di Natale le ambizioni delle bustocche si sono ridimensionate.

L'ascesa di Novara e il cammino inversamente proporzionale di Busto Arsizio non vengono certo ignorati dalle agenzie di scommesse, che quotano 1.85 con Tipico.it il successo esterno delle ragazze piemontesi e 1.98 con Uniber l'eventuale affermazione interna delle bustocche. Pur in assenza di una diretta tv classica, sul sito ufficiale della Lega femminile di volley, all'indirizzo www.lvftv.com, sarà possibile vedere in diretta streaming video tutte le fasi di Busto Arsizio-Novara, giovedì 5 gennaio 2016 alle ore 20.30, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia femminile di pallavolo.

