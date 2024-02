DIRETTA/ Milano Scandicci (risultato 0-1) video streaming Rai: toscane avanti (Coppa Italia 17 febbraio)

DIRETTA MILANO SCANDICCI (RISULTATO 0-1): TOSCANE AVANTI

Allianz Vero Volley Milano-Savino Del Bene Scandicci, seconda semifinale della Coppa Italia di volley femminile, parte con il primo set andato ad appannaggio delle toscane, capaci di imporsi nel parziale con il punteggio di 21-25. Il primo set è stato caratterizzato da un ritmo molto alto negli scambi. Ciò che ha fatto la differenza sono stati gli sbagli: Milano ha commesso 8 errori contro i 3 di Scandicci. Paola Egonu ha segnato 8 punti con un tasso di successo del 55% in attacco, mentre per Scandicci ha totalizzato 11 punti con un 63% di efficacia. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA MILANO SCANDICCI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, inizia la diretta di Milano Scandicci. Il Vero Volley arriva alla semifinale di Coppa Italia reduce da una delusione nella scorsa giornata di campionato, causata dalla sconfitta casalinga per 2-3 al cospetto di Novara. Per la squadra lombarda il commento era stato affidato a Helena Cazaute, autrice di 9 punti, che per il sito dell’Allianz Vero Volley Milano si era espresso così: “Peccato per il risultato di stasera. Novara ha giocato bene, sono state brave soprattutto a muro. Ora ci aspetta la final four di Coppa Italia dove metteremo tutto il nostro cuore e la nostra energia”. Battaglia in cinque set anche per la Savino Del Bene Scandicci, che si era però imposta per 2-3 sul campo di Vallefoglia.

Per le toscane leggiamo il commento di Francesca Villani, riportato sul sito della Savino Del Bene: “Sicuramente ci aspettavamo una battaglia, nel senso che conosciamo molto bene Vallefoglia, ha delle giocatrici importanti che ormai sono da tanti anni in questo campionato. Sapevamo di dover soffrire, ma siamo state brave a uscire dalle difficoltà, loro hanno difeso tanto e noi abbiamo dovuto variare molto i colpi in attacco. Brave loro, ma anche un grandissimo plauso a noi per essere riuscite a ribaltare il risultato”. Adesso tuttavia ciò conta molto relativamente, perché la Final Four di Coppa Italia è un’altra storia: via alla diretta di Milano Scandicci! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Scandicci sarà garantita dalla Rai, per la precisione l’appuntamento sarà su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), tradizionale “casa” del volley anche in Coppa Italia, mentre la diretta streaming video di Milano Scandicci sarà naturalmente garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

MILANO SCANDICCI: GRANDE SEMIFINALE!

Milano Scandicci, in diretta dal Pala Trieste naturalmente del capoluogo giuliano, si gioca come seconda semifinale della Coppa Italia di volley femminile 2024 con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 17 febbraio. Questo weekend ci sta proponendo l’ormai tradizionale formula della Final Four per assegnare la Coppa Italia e la diretta di Milano Scandicci promette di essere una semifinale davvero di lusso, fra due delle nostre tre rappresentanti nei quarti di finale di Champions League, naturalmente ottime protagoniste anche nel campionato di Serie A1.

Insomma, l’Allianz Vero Volley Milano e la Savino Del Bene Scandicci sono entrambe fra le prime otto squadre d’Europa e questo dato la dice lunga sul livello atteso nella seconda semifinale della Coppa Italia. Inoltre, l’equilibrio dovrebbe essere garantito perché anche in campionato le differenze in classifica sono minime, con 49 punti per Milano a fronte dei 46 finora raccolti da Scandicci. Le premesse sono a dir poco intriganti, anche se a questi livelli le giocatrici di Milano potrebbero avere qualcosa in più, anche a livello di esperienza: tutto però è possibile, che cosa ci dirà la diretta di Milano Scandicci?

DIRETTA MILANO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Scandicci, abbiamo già tratteggiato per sommi capi i molti motivi d’interesse di questa semifinale della Coppa Italia di volley femminile, alla quale le lombarde sono arrivate battendo Roma ai quarti, mentre le toscane si imponevano contro Pinerolo. C’è una variabile a turbare l’equilibrio di cui abbiamo parlato finora: in campionato l’Allianz Vero Volley Milano ha vinto entrambi gli scontri diretti, in particolare il match di ritorno è terminato con un perentorio 0-3 esterno a Firenze, per cui la Savino Del Bene Scandicci sembra soffrire particolarmente queso incrocio.

Dobbiamo allora assegnare alle lombarde il ruolo di favorite: nel mirino di Milano c’è l’ennesima finale, dopo quelle raggiunte negli ultimi due playoff scudetto e anche nella scorsa edizione della Coppa Italia. Scandicci invece deve ancora salire questo gradino contro le altre big del volley italiano, anche se l’anno scorso ha vinto la Coppa Cev: le Final Four di Coppa Italia sarebbero l’occasione perfetta per provare a ribaltare le gerarchie attuali, se per le toscane questa sarà una missione possibile sarà naturalmente la diretta di Milano Scandicci a dircelo oggi pomeriggio…











