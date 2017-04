Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: Inter, Napoli, Roma, chi schierare (34^giornata)

Consigli Fantacalcio: la 34^giornata di Serie A si chiude con Inter-Napoli (LAPRESSE)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (34^GIORNATA, 28-29-30 APRILE 2017) - Altro giro di Serie A e di Fantacalcio, con la 34^giornata del campionato 2016-2017 scattata in anticipo, venerdì 28 aprile con Atalanta-Juventus (i bianconeri saranno impegnati mercoledì in Champions League). Sabato 29 si disputa il secondo match fra Torino e Sampdoria, domenica 30 aprile invece aprirà le danze il derby di Roma alle ore 12:30. Alle 15:00 l’infornata principale con Bologna-Udinese, Cagliari-Pescara, Crotone-Milan, Empoli-Sassuolo, Genoa-Chievo e Palermo-Fiorentina. A chiudere il posticipo di San Siro con Inter e Napoli protagoniste. Di seguito i consigli per il Fantacalcio della 34^giornata, relativi ai match della domenica.

CONSIGLI FANTACALCIO ROMA LAZIO (domenica 30/4, ore 12:30) - Chi saranno i protagonisti del quarto derby di Roma stagionale? Probabilmente Strootman (a segno all’andata) e Milinkovic-Savic (in gol in entrambe le sfide di coppa), ma per entrambi attenzione ai cartellini da ‘surriscaldamento’. Salah è apparso in ottima forma a Pescara, mentre Keita dovrebbe partire ancora dall’inizio. I jolly? Cerotti e Lulic, i più nostalgici schierino Totti: potrebbero essere premiati…

CONSIGLI FANTACALCIO BOLOGNA UDINESE (domenica 30/4, ore 15) - Con Verdi in forse dovrebbe essere Krejcì la spalla di Destro: puntare sul nazionale ceco ed anche su Viviani, specialista in punizioni. Nell’Udinese Jankto sta diventando una costante, attenzione al duello di fascia tra Wilmer e Masina: bonus in vista? Scalpita infine Perica dopo il grande impatto di domenica scorsa: dategli una chance.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI PESCARA (domenica 30/4, ore 15) - Marco Sau punta ad un altro gol davanti al proprio pubblico e all’ex maestro Zeman, che lo valorizzò a Foggia nel 2010-2011. Occhio anche a Ionita che potrebbe trovare spazi interessanti per inserirsi in zona gol. Nel Pescara retrocesso bene Benali, a segno lunedì contro la Roma, e fiducia anche al francese Bahebeck che dovrebbe giocare dall’inizio.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE MILAN (domenica 30/4, ore 15) - I pitagorici non perdono ormai da 4 partite: Falcinelli è diventato una certezza e chissà che Cordaz, sentendo aria di derby (è cresciuto nell’Inter e reduce da un rigore parato a Thereau), non sfoderi una prestazione sopra le righe. Si può rischiare anche con Crisetig, mentre nel Milan oltre ai soliti spagnoli occhio a Pasalic che segnò all’andata.

CONSIGLI FANTACALCIO EMPOLI SASSUOLO (domenica 30/4, ore 15) - Il pararigori Skorupski si candida ad un altro match da protagonista, da schierare El Kaddouri mentre la scommessa è ‘Maminho’ Thiam, che ha timbrato il suo primo gol in Serie A a San Siro. I consigli del Sassuolo riguardano Pellegrini, che vorrà riscattare la prova opaca contro il Napoli, poi Duncan e Politano più di Berardi, tornato a segnare su azione ma finora incostante.

CONSIGLI FANTACALCIO GENOA CHIEVO (domenica 30/4, ore 15) - Match da non sbagliare per il Grifo, contro un Chievo reduce da 5 ko di fila. Lazovic potrebbe far male alla difesa clivense, da schierare anche l’ex Luca Rigoni che torna dalla squalifica. Il duello a distanza Simone-Inglese potrebbe produrre scintille, mentre un ex di parte Chievo è Birsa che vorrà farsi rimpiangere. Sorprese a centrocampo: Hiljemark e Bastien.

CONSIGLI FANTACALCIO PALERMO FIORENTINA (domenica 30/4, ore 15) - Reduci da due partite anormali, Palermo e Fiorentina promettono altri gol nello scontro diretto. Rispoli sembra crederci più di tutti in casa rosanero, da schierare dopo la doppietta dell’Olimpico. Idem dicasi per Vecino, caldo dopo i due gol all’Inter. Da evitare i difensori del Palermo, un po’ troppo inclini a disattenzioni e cartellini, mentre il viola Astori è sempre più una sicurezza. I jolly sono Diamanti ed Ilicic, mancini con colpo dell’ex in canna…

CONSIGLI FANTACALCIO INTER NAPOLI (domenica 30/4, ore 20:45) - Che ne sarà dell’Inter? Icardi è l’albero maestro cui aggrapparsi anche in alto mare, attenzione a Banega che potrebbe essere rispolverato dall’inizio. Sfida tra maestri dell’assist: Candreva da una parte, Callejon ed Insigne dall’altra. I rischi sono Strinic e Nagatomo, le scommesse Eder e Zielinski.

© Riproduzione Riservata.