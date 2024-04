Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 33^ giornata? (oggi 19 aprile 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: CHI SCHIERARE NEGLI ANTICIPI?

Parlando dei consigli Fantacalcio di Serie A verso la trentatreesima giornata, dobbiamo innanzitutto evidenziare che si tratterà di un turno con ben due anticipi al venerdì sera, con l’apertura che sarà già alle ore 18.30 in compagnia di Genoa Lazio, motivo per cui il tardo pomeriggio sarà anche il termine ultimo per stilare la vostra formazione al Fantacalcio e quindi tenere in considerazione i consigli su chi potrebbe essere meglio schierare e chi invece potrebbe essere un rischio, anche tenendo conto magari degli impegni nelle altre competizione, ma naturalmente pure il livello degli avversari e la condizione di forma.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 32^ giornata? (oggi 12 aprile 2024)

Tra chi scenderà in campo questa sera, una citazione è doverosa per l’islandese Albert Gudmundsson, dal momento che il giocatore del Genoa ha già segnato ben 13 gol in questo campionato. Se il rossoblù è una certezza fin dall’inizio della stagione, un nome molto caldo in questo periodo per i consigli Fantacalcio di Serie A è quello di Nicolas Viola del Cagliari, che nelle ultime due giornate ha segnato sia contro l’Atalanta sia contro l’Inter, dunque vittime illustri per il numero 10 dei rossoblù di Sardegna.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 31^ giornata? (oggi 5 aprile 2024)

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: NOMI ILLUSTRI FRA ALTI E BASSI

Potrebbe invece essere un rischio schierare gli attaccanti della Juventus: vero che Dusan Vlahovic è comunque il vice-capocannoniere del campionato, ma nelle ultime quattro giornate i bianconeri hanno segnato una sola rete, per di più con Federico Gatti, che è invece l’emblema di una difesa tornata solida, di nuovo con il dato di un gol incassato nelle ultime quattro giornate, nelle quali infatti la Juventus vanta una vittoria per 1-0, due pareggi per 0-0 e una sconfitta per 1-0, ben pochi bonus di cui tenere conto nella nostra analisi sui consigli Fantacalcio di Serie A.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: che giocatori schierare nella 30^ giornata (30 marzo-1 aprile 2024)

Il discorso opposto va fatto per il Milan, che segna molto di più ma ha pure una difesa decisamente traballante, il che potrebbe essere un problema verso l’atteso derby che potrebbe consegnare lo scudetto a un’Inter che in questo campionato ha sempre segnato almeno un gol in tutte le giornate. Lunedì sera quindi potrebbero essere gli attacchi a prendersi la copertina per i consigli Fantacalcio, una panoramica che vogliamo completare con i nomi di due attaccanti italiani, cioè ovviamente Gianluca Scamacca dell’Atalanta, ma pure Andrea Pinamonti, che ha toccato la doppia cifra di gol segnati con il Sassuolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA