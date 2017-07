Milan Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Milan-Bayern Monaco: qui lo svizzero Ricardo Rodriguez, 24 anni (LAPRESSE)

DIRETTA MILAN BAYERN MONACO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Milan Bayern Monaco si gioca al Longgang Stadium di Sheznen, in Cina, nella mattinata italiana di sabato 22 luglio 2017: calcio d’inizio alle 11:35 nostrane che corrispondono alle 17:35 locali. Il nuovo Milan di Vincenzo Montella completamente riverniciato dal calcio mercato e in cerca di un’ultimo grande colpo per l’attacco, torna in campo contro un’altra formazione tedesca, dopo aver sfidato il Borussia Dortmund in settimana: l’avversario di giornata si presenta ancora più ostico, il Bayern Monaco del grande ex Carlo Ancelotti che l’anno scorso ha vinto la Bundesliga al primo tentativo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MILAN-BAYERN MONACO LIVE: SEGUI L’AMICHEVOLE IN TEMPO REALE (22 LUGLIO 2017)

L’amichevole è valida per l’International Champions Cup, l’ormai consueto tornato internazionale che ogni estate mette di fronte le più blasonate squadre del mondo in continenti diversi; il regolamento della manifestazione prevede i calci di rigore in caso di parità dopo i due tempi regolamentari. Per Milan-Bayern Monaco le agenzie di scommesse stanno dalla parte dei bavaresi: bet365.it ad esempio abbassa a quota 1,53 il segno 1 per il successo del Bayern, che appare in tabellone come squadra in casa, mentre il segno 2 per la vittoria del Milan moltiplicherebbe per 6 la vostra puntata; a quota 4,33 invece il segno X per l’eventuale pareggio che come detto rinvierebbe l’esito del match ai tempi supplementari.

Come detto i rossoneri hanno già debuttato in questa edizione dell’International Champions Cup, perdendo 3-1 contro il Borussia Dortmund allenato dall’ex Ajax Peter Bosz. Nel giro di 20 minuti i rossoneri hanno incassato l’uno-due firmato da Nuri Sahin (16’) e dall’ex Pierre-Emerick Aubameyang su calcio di rigore (20’); sempre nel primo tempo il Milan ha trovato la via del gol grazie a Carlos Bacca, che al 24’ ha beffato il portiere avversario con una conclusione velenosa resa ancor più beffarda dal terreno scivoloso per la pioggia. A metà ripresa però Aubameyang si è ripetuto, questa volta su azione, per il definitivo 3-1 a favore dei tedeschi (62’). Contro il Bayern Monaco Montella potrebbe schierare dall’inizio qualche titolare in più: in difesa ad esem

pio atteso il debutto di Bonucci, che potrebbe far coppia con Musacchio nella linea a quattro completata dai terzini Aabate e Ricoardo Rodriguez; tra i pali possibile l’avvicendamento Storari-Donnarumma, con quest’ultimo che potrà tornare a far parlare solo il campo dopo un’estate rovente dal punto di vista personale. Nel 4-3-3 di partenza il trio di centrocampo dovrebbe vedere all’opera Kessie, José Sosa e Bonaventura, mentre nel tridente offensivo Borini e Calhanoglu sosterranno l’azione di Bacca, insidiato dal portoghese André Silva che scalpita per farsi conoscere meglio. Con Bonucci in campo il Milan potrebbe anche ridisegnarsi nel modulo 3-5-2.

Per il Bayern di Ancelotti previsto un 4-2-3-1 con Starke tra i pali, e in difesa da destra a sinistra Rafinha, Hummels, Javi Martinez e Juan Bernat. La metacampo, da quest’anno orfana del metronomo Xabi Alonso (l’altro ritirato eccellente è il capitano Philipp Lahm), dovrebbe spettare al neoacquisto Tolisso e al giovane portoghese Renato Sanches, accostato proprio al Milan dalle ultime voci di mercato; batteria di trequartisti con Ribery sulla fascia destra, James Rodriguez per vie centrali e l’austriaco Alaba a partire da sinistra, mentre Lewandowski parte favorito sull’ex juventino Coman per il ruolo di centravanti.

L’amichevole dell’International Champions Cup tra Milan e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione PremiumPlay disponibile per pc, tablet e smartphone.

