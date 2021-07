Diretta Diamond league 2021 Monaco/ Streaming video tv: tanti azzurri in pedana!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 MONACO: TANTE STAR ALL’HERCULIS

Siamo in diretta oggi, venerdi 9 luglio 2021 con la Diamond league 2021 di Monaco: in attesa dunque di avere i big dell’atletica in pedana a Tokyo per le Olimpiadi, ecco che questi affineranno oggi la loro preparazione in pista allo Stade Louis II del Principato di Monaco, in occasione del sesto appuntamento del calendario del diamante. L’attesa versa questa edizione dell’Herculis poi è davvero grande: la vicinanza con l’appuntamento a cinque cerchi infatti fanno di questo evento un banco di prova fondamentale per tanti giganti dell’atletica leggera. E pure non scordiamo gli italiani oggi in pista, impazienti di imporsi a livello internazionale: dai due uomini più veloci del paese, Tortu e Jacobs, fino a Gianmarco Tamberi e a Roberta Bruni. Insomma sarà una serata davvero da non perdersi a Monaco, dove la grande atletica sarà assoluta protagonista.

DIAMOND LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2021: COME SEGUIRE IL MEETING DI MONACO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond league 2021 da Monaco sarà garantita per i soli abbonati dalla tv satellitare di Sky: appuntamento alle ore 20.00 al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando della tv satellitare, per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione di questa finestra da Montecarlo anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà allora il sito Internet ufficiale https://monaco.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 MONACO: GARE E PROGRAMMA

In attesa di dare il via alla diretta della Diamond league 2021 di Monaco, pure è necessario ora andare a controllare il programma ufficiale: saranno tante le gare previste e ovviamente anche i big chiamati in causa oggi al principato. Calendario ufficiale alla mano ecco che i riflettori allo Stadio Louis II si accenderanno già alle ore 19.05 per la gara del salto triplo femminile, dove pure avremo in pedana Dariya Derkach, di ritorno dagli ottimi risultati ottenuti agli ultimi assoluti italiani: di fila avremo poi il lancio del giavellotto e il salto con l’asta femminile (con Roberta Bruni), come anche la prova del salto in alto maschile con il nostro Gianmarco Tamberi.

Dalle ore 20.03 spazio alla gara del 400m ostacoli uomini con Dos Santos di ritorno dall’ottimo risultato ottenuto a Stoccolma pochi giorni fa: poi avremo la gara degli 800m donne e dei 1500m maschili, come anche i 200m femminili, che vedranno in pedana Fraser Pryce, Thomas e Clark. Proseguendo nell’elenco ecco alle ore 20.40 la prova uomini dei 3000m siepi con il nostro Ahmed Abdelwahed, e a seguire il salto in lungo con Filippo Randazzo e le gare degli 800m uomini e 1500 m donne. Solo alle ore 21.28 ecco la gara regina dei 100m piani che pure vedrà i due italiani più veloci di sempre e dunque Marcell Jacobs e Filippo Tortu, in gara contro Bromell e Baker: a chiusura della Diamond league 2021 di Monaco anche i 3000m siepi donne.



