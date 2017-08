Video/ Santarcangelo Fano (0-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C 2017)

Video Santarcangelo Fano (LaPresse)

VIDEO SANTARCANGELO FANO (0-2): HIGHLOGHST E I GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C 2017) - Ci si aspettava una partita combattuta ed equilibrata tra Santarcangelo Fano, ma così è stato solo per una parte del match. I padroni di casa hanno ceduto il passo agli ospiti nella ripresa, dopo aver giocato ad armi pari la prima frazione di gioco. Pochi squilli e quindi nessuna grande emozione nei primi quarantacinque minuti, dove è il caldo ad assumere il ruolo di protagonista. Nella ripresa qualcosa cambia: i padroni di casa perdono brillantezza e lucidità, il Fano ne approfitta e tra il sessantacinquesimo e il settantesimo segna ben due volto e chiude la gara. Assalto sterile del Santarcangelo nel finale dell'incontro, il Fano controlla agevolmente e porta a casa una bella vittoria che dà morale in vista dei prossimi impegni ufficiali. Per il Santarcangelo, invece, c'è ancora tanta strada da fare.

IL TABELLINO - Santarcangelo Fano (0-2) Reti: 16’ st Melandri, 21’ st Germinale.

SANTARCANGELO (4-3-3): Bastianoni; Toninelli, Briganti (19’ st Bondioli), Sirignano, Cagnano; Gaiola, Dalla Bona, Moroni; Bussaglia (29’ st Spoliarts), Palmieri (6’ st Bruschi), Soumahin. A disp.: Moscatelli, Luciani, Maloku, Dhamo, Broli. All.: Angelini.

FANO (4-3-1-2): Miori; Lanini, Ferrani, Gattari, Fabbri; Torelli (39’ st Costantino), Capellupo, Schiavini; Varano (24’ st Eklu); Fioretti (12’ st Germinale), Melandri. A disp.: Thiam, Soprano, Camilloni, Costantino, Iannucci, Nacciarriti. All.: Cuttone.

Arbitro: Fontana di Siena. Note – spettatori 300 circa. Angoli 7-3. Ammoniti: Cappelupo, Moroni, Torelli, Toninelli, Spoliarts. Espulso: 42’ st Eklu per gioco violento.

CLICCA QUI PER IL VIDEO SANTARCANGELO FANO (0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C, da sportube.tv)

