DIRETTA FORMULA 1/ Sprint e qualifiche streaming live video: la furia di Alonso, GP Miami 2024 (4 maggio)

DIRETTA GP MIAMI 2024 FORMULA 1: LA FURIA DI FERNANDO ALONSO

Mentre aspettiamo di entrare nel vivo della diretta Formula 1, possiamo parlare della dura polemica rivolta da Fernando Alonso contro la Fia. Ottavo nella Sprint ShootOut di ieri al GP Miami 2024, alle spalle del compagno Lance Stroll, lo spagnolo della Aston Martin ha bollato il format del weekend come “inutile”, ma non è solo questo il nodo del contendere. La scuderia aveva infatti presentato una richiesta di revisione della penalità ricevuta da Fernando Alonso a causa del contatto con Carlos Sainz nella Sprint Race di Shanghai, tuttavia definitivamente rigettata dai commissari qui a Miami pur in presenza di “nuove prove” portate dai legali del team, considerati però non rilevanti per modificare la decisione iniziale.

Così è diventata ufficiale per Fernando Alonso la sanzione di tre punti sulla Superlicenza Fia e di dieci secondi di penalità al termine dell’ultima gara sprint, senza contare che il due volte campione del Mondo spagnolo già a Melbourne era stato ritenuto responsabile di aver innescato il pericoloso incidente di George Russell, altra sanzione decisamente contestata da Alonso. Ecco allora il perché della sua sentenza sul valore delle Sprint: “Vedremo cosa potrà succedere e cosa potremo imparare in gara, ma credo che così la sprint sia inutile”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SPRINT E QUALIFICHE FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL SABATO DEL GP MIAMI 2024

Il fuso orario verso il continente americano offre orari generalmente più comodi per tifosi e appassionati rispetto all’Asia, quindi la diretta Formula 1 caratterizzerà la serata odierna, in compagnia del Gran Premio di Miami 2024 con le modalità ormai ben note. Il punto di riferimento per gli abbonati alla televisione satellitare è naturalmente sempre il canale numero 207, cioè Sky Sport Formula 1 HD, senza dimenticare la possibilità di seguire la diretta della Formula 1 in streaming video tramite i servizi offerti da Sky Go e Now TV.

Come abbiamo già scoperto in Cina, in occasione dei Gran Premi con le Sprint sarà invece metà in tempo reale e metà in differita l’appuntamento su Tv8 per la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami in chiaro. Eccellente la possibilità di seguire live la Sprint, mentre le qualifiche saranno visibili al tasto 8 del telecomando solamente in differita, con appuntamento in questo caso a partire dalle ore 23.30 italiane.

RICCO SABATO CON SPRINT E QUALIFICHE!

Un sabato 4 maggio diviso fra le tante emozioni che sicuramente ci attenderanno in pista con la diretta Formula 1 della Sprint e poi delle qualifiche del Gran Premio di Miami 2024 e il pensiero che per molti va già al futuro, ad un 2025 che vedrà Lewis Hamilton in Ferrari e Adrian Newey lontano dalla Red Bull e chissà, magari proprio a Maranello in compagnia dell’illustre connazionale, senza dimenticare che poi nel 2026 ci sarà un profondo cambiamento nel regolamento della Formula 1, quindi le gerarchie degli ultimi anni potrebbero essere stravolte.

Cominciamo tuttavia, come è giusto che sia, dall’attualità perché ci attende un sabato imperdibile per quanto riguarda la diretta Formula 1: a Miami avremo una Sprint, come era già successo in Cina due settimane fa, però naturalmente in Florida il fuso orario collocherà tutto verso la sera italiana, a cominciare dalle nostre ore 18.00 quando prenderà il via proprio la gara breve, cioè la Sprint sulla distanza di 19 giri, che nel nuovo format del 2024 è stata spostata al mattino (sarà per la precisione mezzogiorno a Miami). Saranno invece le ore 22.00 italiane quando prenderanno il via le qualifiche per il Gran Premio di domani, che saranno di conseguenza il secondo e ultimo appuntamento del sabato con la diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: TANTI CAMBIAMENTI ATTESI PER IL FUTURO!

Date tutte le informazioni necessarie per seguire nelle prossime ore la diretta Formula 1 da Miami, proviamo a parlare un po’ del futuro a lunga scadenza. Nei giorni scorsi è già scattato da parte di tanti big il “corteggiamento” ad Adrian Newey: da Charles Leclerc a Fernando Alonso, praticamente tutti hanno espresso pubblicamente il desiderio di lavorare con il geniale progettista inglese, artefice in passato di cicli vincenti alla Williams e alla McLaren e poi dal 2006 praticamente di tutta l’epopea della Red Bull, dagli albori ad oggi passando per i due cicli trionfali di Sebastian Vettel prima e Max Verstappen poi.

Adrian Newey e Lewis Hamilton sono state le due eccellenze britanniche della Formula 1 contemporanea nei rispettivi ruoli, ma sono sempre stati avversari. Ecco allora che la Ferrari potrebbe puntare anche su questa suggestione per spingere l’ingegnere ad abbandonare la sua amata Inghilterra: ci potrebbe essere questo problema “logistico”, ma la possibilità di creare un “Dream Team UK” a Maranello è sicuramente intrigante anche per uno come Adrian Newey, nella cui carriera manca soltanto di lavorare con la Ferrari e magari riportarla a vincere. Siccome però per tutto questo dovremo aspettare come minimo qualche mese, adesso è meglio pensare solamente alla diretta Formula 1 per la Sprint e le qualifiche del Gran Premio di Miami 2024…











