DIRETTA/ Sassuolo Inter video streaming tv: quanti colpi di scena nella storia! (4 maggio 2024, Serie A)

C’è grande curiosità attorno alla diretta di Sassuolo Inter anche perché questa partita ha spesso regalato emozioni, colpi di scena e verdetti imprevedibili. L’Inter è in leggero vantaggio con dieci vittorie, ma il Sassuolo risponde alla grande con nove successi, mentre sono solamente due i pareggi nelle 21 precedenti sfide in Serie A. Curiosamente, i ricordi migliori per i nerazzurri sono in trasferta: l’Inter infatti ha vinto per sei volte in casa del Sassuolo, tra cui il memorabile 0-7 di domenica 22 settembre 2013 e poi una striscia di quattro successi consecutivi nelle partite più recenti in terra emiliana, dal pirotecnico 3-4 di domenica 20 ottobre 2019 in poi.

Il Sassuolo non vince in casa contro i nerazzurri dal 19 agosto 2018, in compenso ha vinto in due delle ultime tre uscite a San Siro, compreso il colpaccio per 1-2 del 27 settembre scorso, un’impresa notevole se si pensa che ancora oggi è l’unica sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi in questo campionato – tutto ancora più clamoroso naturalmente se si considera il successivo tracollo del Sassuolo, che adesso è a forte rischio di retrocessione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta Sassuolo Inter sarà trasmessa sia su DAZN che su Sky con la possibilità di vedere in streaming la partita su NOW TV e Sky GO. Noi seguiremo la diretta testuale dove verrà aggiornato il risultato e verranno raccontate le azioni principali della partita di Reggio Emilia.

I campioni d’Italia tornano in campo per la diretta Sassuolo Inter al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove si chiuderà il sabato di Serie A, ore 20.45 con una partita che varrà per la 35esima giornata. I neroverdi arrivano dall’ennesima brutta sconfitta della stagione arrivata al Franchi di Firenze con un pesante 5 a 1. In caso di sconfitta, la matematica potrebbe condannare il Sassuolo alla Serie B già in questa giornata al termine di una stagione sfortunata e difficile da salvare.

Sono poche le cose da aggiungere, invece, per l’Inter di Simone Inzaghi che si è presa il lusso di finire il suo campionato alla 33esima giornata vincendo il derby che ha consegnato lo Scudetto ai nerazzurri. Gli ospiti si presenteranno a Reggio Emilia con la volontà di “vendicare” la sconfitta subita nel match di andata che, al momento, è stato l’unica subita in Serie A.

Proviamo a capire quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Sassuolo Inter che vedrà gli emiliani alla ricerca dell’impresa per salvare il loro campionato. Ballardini non sta trovando una quadra tattica e continua a concedere troppi spazi in fase difensiva che potrebbero risultare fatali nella sfida contro l’Inter. Pinamonti sarà il riferimento offensivo sostenuto da un ottimo Thorstvedt a sei gol in stagione. In difesa dovrebbero tornare Doig e Pedersen sui terzini con Ferrari e uno tra Kumbulla e Ruan al centro della difesa.

Potrebbe esserci spazio per chi ha giocato meno, invece, in casa Inter con Inzaghi che potrebbe concedere importante minutaggio ad Asllani e Frattesi a centrocampo. Anche Buchanan e Bisseck sono in lotta per una maglia da titolare per completare la formazione anti-Sassuolo.

Passiamo alle quote della diretta Sassuolo Inter analizzando le quote proposte da Sisal: l’1 in favore dei padroni di casa ha una quota alta che arriva fino a 6,00 contro l’1,48 degli ospiti. Il pareggio X ha una quota che si trova a metà ed è fissata a 4,25. Dunque, per i bookmakers sono strafavoriti i campioni d’Italia: la Snai, invece, quota il 2 a 1.50. Una vittoria del Sassuolo è data a 5.50 mentre l’X, ovvero il pareggio, a 4.75. Per Betfair, invece, la vittoria dei neroverdi è data addirittura a 6 euro mentre il pareggio ha come quota 4.25. È data a 1.48 la vittoria della formazione di Inzaghi.

