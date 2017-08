Schick / Juventus Roma o Inter? Calciomercato, blitz dei bianconeri: la Vecchia Signora è in vantaggio

Patrik Schick (Foto: Lapresse)

SCHICK: JUVENTUS, ROMA O INTER?

Patrik Schick alla fine ha scelto la Juventus. L'attaccante non si scorderà facilmente questa estate ricca di colpi di scena, un'estate in cui la stellina della Sampdoria è stata prima sedotta poi abbandonata dai bianconeri. Roma e Inter erano quindi pronte ad assicurarsi il giocatore ma con un vero e proprio colpo di coda la Juventus è riuscita a mettere nuovamente le mani su Schick. Questa volta per sempre. Sono state ore caldissime quelle che hanno scosso il calciomercato nei giorni scorsi. Già, perché il ceco era a un passo dal trasferimento in una big. Il presidente blucerchiato Massimo Ferrero aveva accettato la proposta della Roma, mentre uno dei due agenti del giocatore era riuscito a trovare l'accordo con l'Inter. In mezzo a una bagarre simile la volontà di Schick è stata determinante. E la volontà del ragazzo, ancora una volta, conduceva alla Juventus.

JUVENTUS IN VANTAGGIO

Attenzione però, perché se Nedved ha convinto il connazionale ceco a sposare nuovamente il progetto della Juventus, manca ancora l'accordo tra bianconeri e Sampdoria. La Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto 30,5 milioni di euro, la stessa cifra già offerta qualche settimana fa e accettata dai blucerchiati in occasione del trasferimento saltato. Adesso Ferrero tentenna perché la Roma potrebbe spingersi oltre. L'Inter resta invece defilata, in terza fila. Mancano cinque giorni alla fine del calciomercato e presto l'enigma si risolverà. Al momento la Juventus è favorita sulle altre pretendenti. Tra le varie ipotesi c'è quella che vedrebbe Schick restare alla Sampdoria fino a gennaio o almeno fino a giugno, per poi approdare a Torino in un secondo momento, da protagonista assoluto.

