DIRETTA/ Monza Lazio video streaming tv: la storia sorride ai biancocelesti (4 maggio 2024, Serie A)

DIRETTA MONZA LAZIO: TESTA A TESTA

Non si può certo parlare di una grande tradizione alle spalle della diretta di Monza Lazio, partita che evidentemente in Serie A vanta solamente tre precedenti tra la scorsa stagione e l’andata del campionato in corso. Nel 2022-2023 la Lazio si è esaltata nel doppio incrocio con il neo-promosso Monza, sconfitto per 1-0 nella partita d’andata allo stadio Olimpico giovedì 10 novembre 2022 (era un turno infrasettimanale) e poi di nuovo anche nel match di ritorno allo stadio Brianteo, che terminò con un successo esterno per 0-2 dei biancocelesti domenica 2 aprile 2023.

Ecco allora che il Monza ha festeggiato il primo risultato utile e anche il primo gol segnato contro la Lazio nel match d’andata dell’attuale campionato: era sabato 23 settembre scorso e allo stadio Olimpico della capitale ci fu un pareggio per 1-1, con i gol di Ciro Immobile su calcio di rigore al 12’ minuto di gioco per il vantaggio della Lazio e al 36’ di Roberto Gagliardini per lo “storico” pareggio del Monza. L’unica altra sfida recente risale al 23 agosto 2006, quando la Lazio vinse ma solo ai calci di rigore il match valido per il secondo turno della Coppa Italia 2006-2007. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA LAZIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Monza Lazio sarà disponibile e trasmessa in esclusiva solo per gli abbonati a DAZN che potranno vivere in diretta le emozioni del match. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale della partita con noi che racconteremo e aggiorneremo costantemente il risultato della sfida di Serie A.

PALLADINO VUOLE REGALARE UNA GIOIA AI TIFOSI

Il sabato di Serie A verrà aperto dalla diretta Monza Lazio che illuminerà l’U-Power Stadium per la 35esima giornata del massimo campionato italiano. Dalle 18.00, le due squadre si sfideranno in una partita che promette ritmi alti e tante azioni offensive alla ricerca di tre punti per sperare in una qualificazione ad una delle competizioni europee. I brianzoli sono reduci dal pareggio al 96′ in casa del Lecce e stanno vivendo un periodo complicato che li vede lontani dai tre punti da ormai cinque partite. La sconfitta della 30esima giornata in casa del Torino ha interrotto un cammino che sembrava poter portare in Europa la squadra di Palladino che avrà le ultime partite per dare più valore alla sua stagione.

Aria di cambiamento, invece, in casa Lazio con i capitolini che si presenteranno a Monza forti di una striscia di tre vittorie consecutive in campionato. L’ultima partita ha visto gli uomini di Tudor trionfare in casa contro l’Hellas Verona al termine di novanta minuti approcciati con intensità alta ma con anche poco cinismo sotto porta che ha portato ad uno stretto 1 a 0.

MONZA LAZIO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Addentriamoci nel prepartita analizzando quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Monza Lazio. Palladino si muove verso una riconferma del suo ormai assodato 4-2-3-1 dove diventa molto interessante capire chi andrà a comporre i quattro giocatori offensivi. Il ballottaggio per la prima punta vede Djuric in leggero vantaggio su Colombo mentre i tre dietro la punta dovrebbero essere Pessina, Zerbin e uno tra Carboni e Colpani con l’italiano favorito per la maglia da titolare.

Difficile prevedere le scelte di Igor Tudor che, nelle ultime partite, ha dimostrato di poter sorprendere tutti perché impegnato nell’ostico compito di conoscere ed approfondire i punti di forza di una squadra presa a campionato in corso. L’impiego di Isaksen come quinto di destra sembra non aver convito e, a Monza, tornerà disponibile dal primo minuto Mattia Zaccagni pronto a prendersi la fascia sinistra con Marusic su quella opposta. Le scelte in difesa sono obbligate con il terzetto Casale, Romagnoli e Patric confermato alle spalle di un centrocampo tutto da scoprire dove Kamada sembra essere l’unico con la titolarità quasi assicurata.

MONZA LAZIO, LE QUOTE

Diamo un’occhiata anche alle quote della diretta Monza Lazio riportando quelle proposte da Sisal: i brianzoli, nonostante il fattore campo, partono in svantaggio con l’1 quotato a 4,25 contro un 2 dato a 1,80. Alta la quota del pareggio X che vede un moltiplicatore fissato a 3,50 rispetto alla cifra scommessa in caso di vincita.











