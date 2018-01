Napoli-Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Napoli Bologna, diretta dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, è in programma questa domenica allo stadio San Paolo alle ore 15.00: è uno degli incontri più interessanti del terzo turno del girone di ritorno di Serie A. Infatti, si troveranno di fronte due squadre che fanno del bel gioco e di schemi mandati a memoria il loro punto di forza: da un parte c’è il Napoli capolista di Maurizio Sarri che, dopo un periodo di brevissimo appannamento, vuole continuare a vincere e mantenere il punto di vantaggio sulla Juventus; dall’altra i rossoblu di Roberto Donadoni che, quest’anno, sono stati capaci di alcune grandi prestazioni come pure di inattesi scivoloni.

NAPOLI BOLOGNA, DIRETTA LIVE

Nonostante tra Napoli e Bologna vi siano attualmente 27 punti di distacco (in pratica i partenopei hanno il doppio dei punti raccolti finora dai felsinei), il match che andrà in scena domenica pomeriggio allo stadio “San Paolo” non potrebbe essere la classica passeggiata di salute per i padroni di casa e l’ostacolo rossoblu potrebbe nascondere anche delle insidie. I Sarri-boys al momento guidano la classifica con 54 punti e, pur avendo distanziato già Lazio, Inter e Roma, dovranno lottare fino a maggio con una Juventus che non concederà un millimetro. Il Bologna, invece, si trova in una sorta di limbo al dodicesimo posto: i 27 punti finora conquistati permettono di essere a +11 sulla zona retrocessione e però anche a qualche lunghezza di distanza da quell’Europa League che costituirebbe un piccolo miracolo sportivo per la compagine emiliana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Bologna verrà trasmessa in diretta tv su entrambe le piattaforme televisive: l’appuntamento per questa partita è dunque su Sky Calcio 1, oppure su Mediaset Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD; inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio San Paolo anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone le applicazioni Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Ruolini di marcia opposti per Napoli e Bologna prima dell’incrocio di campionato che le vedrà di fronte questo weekend. I partenopei infatti cinque vittorie nelle ultime sei gare di campionato (una vittoria e un KO invece in Coppa Italia), dopo le due gare contro Juventus e Fiorentina che avevano fatto temere che gli azzurri si fossero sgonfiati: lontano dalle mura amiche, hanno vinto a Bergamo con l’Atalanta nell’ultimo turno, ma anche a Crotone e Torino, mentre in casa ecco il 3-2 alla Sampdoria e il 2-0 all’Hellas Verona nel penultimo turno. Più altalenante, invece, il rendimento del Bologna che è reduce dal netto 3-0 rifilato al “Dall’Ara” al Benevento ma che ha totalizzato quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite, con la sola eccezione della vittoria per 3-2 al “Bentegodi” contro il Chievo Verona.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA

Andiamo a vedere quali potrebbero essere invece le scelte di Maurizio Sarri e Roberto Donadoni in vista di questo importante Napoli-Bologna: in casa partenopea, inutile dire che il mister toscano non derogherà dall’amato 4-3-3 e da quelli che sono oramai i suoi classici interpreti: Reina difenderà i pali, con davanti l’affidabile coppia Koulibaly-Albiol e il duo Hysaj-Mario Rui sulle fasce. In mezzo, ancora una volta Jorginho fungerà da regista con Allan e capitan Hamsik ai suoi lati, mentre in avanti confermato il tridente “leggero” composto da Insigne, Mertens e Callejon.

Il Bologna invece dovrebbe rispondere con un 4-3-3 abbastanza simile e che vedrà Mirante in porta, mentre la retroguardia a quattro in linea sarà formata da Mbaye, De Maio, Helander e Masina. Nel pacchetto mediano giostreranno Poli, Pulgar e il “figliol prodigo” Dzemaili, mentre in avanti proprio quel Verdi che ha rifiutato il Napoli agirà con Palacio a supporto di Destro.

LA CHIAVE TATTICA

Ma quali sono le chiavi tattiche della sfida tra Napoli e Bologna che promette sicuramente uno scontro a viso aperto tra due compagini tutt’altro che difensive e anche molti gol come negli ultimi precedenti? Per quanto riguarda l’orchestra di Sarri, tralasciando la pericolosità del tridente di cui tutti sanno. sarà decisivo ovviamente Hamsik se in giornata e un Allan in stato di grazia e che è al momento uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Tra i felsinei, invece, occhio a quel Simone Verdi che vorrà ben figurare contro il club che stava per ingaggiarlo e che, grazie anche al continuo svariare di Palacio sul fronte d’attacco, potrebbe risultato molto più pericoloso della punta centrale Destro.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione, ecco quali sono i pronostici di bookmakers e operatori specializzati in vista di Napoli-Bologna di domenica pomeriggio. Come era facile immaginare, i favori del pronostico vanno agli azzurri e non solamente per via del fattore-campo: infatti, la vittoria dei partenopei è data solo a 1.20 da Sisal Matchpoint, mentre il pareggio è pagato a 7.75 da Bwin; il segno “2” ha invece una quota molto alta e, scommettendo con NetBet, renderebbe ben 16.50 volte la somma giocata. Infine, uno sguardo sulle puntate per Under e Over: William Hill quota a 2.75 un match con meno di tre gol, laddove invece è dato a 1.50 (ovvero fortemente probabile) da Bet365 un risultato finale con molti gol.

