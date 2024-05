Diretta Salernitana Verona/ Streaming video tv: match point salvezza gialloblu (Serie A, 20 maggio 2024)

DIRETTA SALERNITANA VERONA, TRE PUNTI PER LA GLORIA

Ci sono occasioni che non si possono e non si devono sprecato. La diretta Salernitana Verona regala un ghiottissima occasione al club scaligero che con una vittoria rischierebbe di salvarsi aritmeticamente, riuscendo a mettere a referto un’isperata salvezza. Ricordiamo, appuntamento lunedì 20 maggio alle ore 18:30.

Questo poiché l’Empoli può arrivare solo a 36 punti, due in più del Verona che dunque con un successo supererebbe. La Salernitana non ha più nulla da chiedere al campionato dal 26 aprile, giorno del 3-0 del Frosinone che ha retrocesso matematicamente i campani. Il Verona invece deve necessariamente risollevarsi dopo il 2-1 del Torino.

SALERNITANA VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se siete interessati a vedere la diretta Salernitana Verona, l’unica soluzione è quella relativa a DAZN. Attraverso un abbonamento alla piattaforma sarà possibile assistere all’evento dell’Arechi.

Nel caso non fosse possibile vedere il match attraverso la tv, a quel punto diventa fondamentale l’applicazione di DAZN. Quest’ultima è scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile in modo da poter guardare la partita ovunque.

SALERNITANA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Salernitana Verona. I campani, già retrocessi, scenderanno in campo per onorare la maglia con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Fiorillo, difesa a tre composta da Pierozzi, Fazio e Pirola. Zanoli e Sambia agiranno da esterni con Coulibaly e Basic a centrocampo. Il duo Tchaouna-Vignato giocherà dietro a Ikwuemesi.

La risposta del Verona arriva con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Montipò, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Centonze, Magnani, Dawidowicz e Cabal. In mediana si divideranno i compiti Serdar e Duda mentre Noslin con Folorunsho e Lazovic comporranno la batteria di trequartisti. Unica punta Swiderski.

SALERNITANA VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se siete invece interessati a scommette sul match, le quote per le scommesse della diretta Salernitana Verona dicono questo: 1 a 5.25, pareggio a 3.90 e infine 2 fisso a 1.65.

Molto equilibrato il discorso relativo all’Over e Under 2.5, rispettivamente a 1.93 e 1.97. Anche per il segno Gol regna l’incertezza (1.91 sia Gol che No Gol).

