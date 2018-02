CATERINA SOSI/ Chi è la fidanzata di Patrick Cutrone: foto, accontentato mister Gattuso!

Caterina Sosi: Patrick Cutrone single? Macché! Il giovane bomber del Milan si è fidanzato: la prescelta è una ragazza classe 1997. Scopriamo chi è: foto e profilo...

La caccia è chiusa: Patrick Cutrone ha trovato la fidanzata. A nemmeno una settimana di distanza dal video del giorno di San Valentino, in cui l'attaccante del Milan diceva di essere single, ecco lo scoop: il bomber ha colpito anche fuori dal campo. Il nome della sua fidanzata: Caterina Sosi. A svelarlo è stato Gabrile Parpiglia, il giornalista di Chi davanti alle telecamere di Tiki Taka, il programma di Italia Uno condotto da Gianluigi Pardo. La prescelta di Cutrone è una classe 1997, un anno più grande del precoce attaccante del Milan, nato nel 1998 per tre soli giorni (è nato il 3 gennaio, ndr). Cosa sappiamo di Caterina? Gabriele Parpiglia ha rivelato che la sua famiglia gestisce a Trento un antichissimo forno. I suoi account social, almeno per ora, sono privati: tutti indizi che sembrano confermare il fatto che la bella Caterina sia una ragazza semplice proprio come il suo Patrick!.

GATTUSO ACCONTENTATO

Dicono che Rino Gattuso per i giocatori del Milan sia una sorta di fratello maggiore. E chissà che non abbia saputo prima degli altri della nascita di questo nuovo amore tra Cutrone e Caterina Sosi. Soltanto qualche giorno fa, in conferenza stampa, alle domande incalzanti dei giornalisti su Patrick, il mister rossonero aveva risposto così:"Con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. Deve lavorare, lavorare, lavorare e riposare, riposare, riposare. Spero trovi una bella fidanzata, così sta a casa, pensa a lavorare e a fare l’amore". Ecco perché in un simpatico siparietto con Fabio Caressa e soci al club di Sky Calcio, aveva respinto tutte le papabili fidanzate proposte per Patrick. Rino, dì la verità: sapevi già di Caterina?

