MILAN, INFORTUNIO ANDREA CONTI/ Stop in allenamento: problema al ginocchio sinistro operato, le condizioni

Milan, infortunio Andrea Conti: il terzino ha interroto la seduta d'allenamento di oggi ed è stato subito accompagnato in infermeria. Grande apprensione in casa rossonera.

Andrea Conti (foto da Lapresse)

Paura e scoramento: sono questi i due sentimenti che si respirano in ambiente Milan dopo la notizia del nuovo infortunio che ha interessato Andrea Conti. Come riportato da Premium Sport, il terzino ha interrotto l'allenamento di oggi, martedì 27 marzo 2018, ed è stato immediatamente trasportato in infermeria dallo staff medico rossonero dove sono andate in scena le primissime valutazioni. Non è dato sapere quale sia il tipo di infortunio che ha interessato il terzino destro ex Atalanta: da quel che filtra bisognerà attendere le prossime ore per avere un quadro più completo di quanto accaduto, con il Milan che dovrebbe diramare un comunicato ufficiale già questo pomeriggio. La speranza dei tifosi rossoneri è che si tratti soltanto di un piccolo contrattempo dopo che Conti ha saltato gli ultimi sei mesi dopo la rottura del crociato del ginocchio sinistro.

PROBLEMA AL GINOCCHIO

In attesa di avere informazioni ufficiali sull'infortunio di Andrea Conti, vittima di un problema durante la seduta d'allenamento di oggi sui campi d'allenamento, le prime informazioni che filtrano dagli ambienti rossoneri non sono per niente incoraggianti. Come fa sapere La Gazzetta dello Sport, infatti, Conti avrebbe accusato un problema al ginocchio sinistro, cioè lo stesso operato a settembre per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. In questo momento Andrea Conti si trova in clinica, dove sta per essere sottoposto agli esami strumentali che chiariranno l'entità del nuovo infortunio che potrebbe comportare, nella peggiore delle ipotesi, un nuovo lungo stop. Conti proprio questa settimana avrebbe giocato con ogni probabilità con la squadra Primavera per riprendere il ritmo partita e prima della sosta era tornato nell'elenco dei convocati in Milan-Chievo.

