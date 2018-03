Designazione arbitri Serie A/ Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale...

Designazione arbitri Serie A, Mazzoleni per Juventus Milan, Massa al Var: il 2 allo Stadium vale sei volte la posta in gioco. Fa discutere la scelta di Massa per la gara dello Stadium

Le designazioni arbitrali per la 30esima giornata - LaPresse

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Serie A, quella che si terrà durante il prossimo weekend, e che si giocherà interamente di sabato, lasciando libera la domenica pasquale. Il match clou di questo turno sarà la gara dell’Allianz Stadium delle ore 20:45 di sabato, la sfida fra la Juventus e il Milan. L’incontro fra i campioni d’Italia in carica e i rossoneri allenati da Rino Gattuso sarà affidato a Paolo Mazzoleni, fischietto di Bergamo, ma attenzione a quello che succederà al Var, dove è stato designato Massa. Quest’ultimo, l’anno scorso, assegnò alla Juventus il discusso calcio di rigore al 95esimo per fallo di mano di De Sciglio in area, e di certo tale scelta non farà felici i meneghini. Il Milan proverà comunque a fare il colpo a Torino, e chi volesse scommettere sul Diavolo, deve sapere che il 2 paga ben 6 volte la puntata: si potrebbe quindi vincere una somma interessante.

L’ELENCO DELLE DESIGNAZIONI

Tornando a Massa, l’arbitro venne sospeso per due giornate dopo l’errore sul calcio di rigore di De Sciglio, ed inoltre lo stesso fischietto era l’addizionale di gara durante Milan-Juventus della scorsa stagione, quando cioè venne annullato ingiustamente il gol di Miralem Pjanic su calcio di punizione. Per quanto riguarda le altre designazioni per il prossimo turno, Fabbri dirigerà Sassuolo-Napoli delle ore 18:00 di sabato, mentre Rocchi e Irrati saranno rispettivamente gli arbitri di Inter-Verona e Bologna-Roma. Questo l’elenco degli altri arbitri per la trentesima giornata: Pairetto per Atalanta-Udinese, La Penna per Cagliari-Torino, Orsato per Chievo-Sampdoria, Valeri per Fiorentina-Crotone, Giacomelli per Genoa-Spal, e infine Calvarese per Lazio-Benevento.

