Calciomercato Inter News/ Lautaro spinge per il rinnovo, all’orizzonte si profila Sesko (20 maggio 2024)

Sono ore davvero decisive per l’Inter, e di rimando forse anche per il calciomercato. Entro i prossimi due giorni dovrebbe essere definito il passaggio di proprietà a OakTree, che inevitabilmente cambierà i membri del CdA. Si parla di un potenziale acquirente, si dice che addirittura Beppe Marotta potrebbe ricoprire la carica di presidente, i tifosi potrebbero non sentire il passaggio ma le strategie di calciomercato al momento non sono sicure, a parte quelle già operate con gli arrivi a parametro zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Un nodo sarà l’attacco: Alexis Sanchez ha di fatto salutato, Marko Arnautovic potrebbe farlo, non è saldissima la posizione di Lautaro Martinez.

Meglio: chiaramente tutti hanno l’interesse al rinnovo del capocannoniere di Serie A, lo stesso Lautaro dopo la festa scudetto ha fatto sapere che questa è la sua intenzione ma dalle sue parole è trapelata una sorta di “fretta”, ha parlato della prossima settimana come deadline e questo può lasciar intendere che ci sia qualcosa all’orizzonte. Che l’avvento di OakTree possa cambiare le carte in tavola? Per l’Inter perdere un calciatore che negli ultimi tre campionati ha segnato 66 gol sarebbe chiaramente un colpo durissimo, in attesa di definitività – in un senso o nell’altro – la società, al netto di Taremi, ha l’obbligo di guardarsi intorno e provare a capire chi potrebbe sostituire Lautaro Martinez.

DERBY PER SESKO

Uno dei nomi su cui il calciomercato Inter potrebbe andare è quello di Benjamin Sesko. Lo sloveno, messosi in luce nel Salisburgo, ha poi operato la transizione “interna” a Red Bull passando al Lipsia, e nella Bundesliga tedesca non ha deluso mettendo a segno 14 gol, con il club che si è qualificato alla prossima Champions League. Le cifre di Sesko hanno fatto salire la clausola rescissoria: il Lipsia l’aveva inizialmente messa a 50 milioni di euro ma adesso è arrivata a 65, esercitabile entro fine giugno.

L’Inter potrebbe concretamente pensarci, se non altro provando a trovare una bozza di accordo in attesa del nodo Lautaro Martinez: ci sarebbe anche una seconda ragione dietro la trattativa per lo sloveno, ovvero che i giovane attaccante sarebbe un profilo concretamente visionato dal Milan e dunque potrebbe esserci uno sgarbo di calciomercato, andando a togliere alla grande rivale un potenziale acquisto capace magari di fare la differenza. Vedremo: sicuramente la priorità dell’Inter e delle sue manovre di calciomercato è quella di confermare Lautaro Martinez blindandolo con il rinnovo, tuttavia il passaggio di proprietà potrebbe rallentare le operazioni e le pretendenti per il Toro stannosolo aspettando di intravedere una possibilità per strapparlo ai campioni d’Italia.

