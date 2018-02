Siena Scafati/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Basket A2 Ovest)

Diretta Siena Scafati: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaEstra. La Mens Sana deve riscattare la sconfitta al fotofinish subita a Napoli

07 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Siena Scafati, basket A2 Ovest (Foto LaPresse)

Siena Scafati, mercoledì 7 febbraio alle ore 20:30, è una delle partite comprese nel programma della quinta giornata del campionato di basket Serie A2 2017-2018: turno infrasettimanale dunque, e bella sfida al PalaEstra dove la Soundreef va a caccia di punti utili per la salvezza tenendo una porta aperta sui playoff, mentre la Givova non dovrebbe aver problemi nel prendersi la post season ma vuole farlo con il vantaggio del fattore campo almeno nel primo turno e dunque aspira a migliorare la sua posizione in classifica. Al momento Siena ha appena 2 punti di margine sulla zona playout, ma si trova anche a -4 dai playoff; Scafati invece è terza - con gli stessi punti di Biella, seconda - e se la stagione regolare terminasse oggi dovrebbe giocare il primo turno con Verona, avendo l’eventuale gara-5 in casa. Arrivare secondi nel girone Ovest a oggi vorrebbe dire incrociare Treviso: vero che i veneti stanno giocando male, ma forse sarebbe meglio non scommettere su una serie con la De’ Longhi; sia come sia, al momento nessuna squadra si può permettere di fare troppi conti e dunque i campani arrivano al PalaEstra per vincere, anche perchè non è mai bene tirare troppo la corda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere a Siena Scafati in diretta tv; la partita non è quella scelta dalla televisione di stato, e dunque nemmeno una diretta streaming video sarà disponibile nel nostro Paese. Le informazioni utili su questa gara, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, arriveranno attraverso il sito ufficiale del campionato, che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com.

QUI SIENA

Siena non può più permettersi di sbagliare: manca la continuità a una squadra che avrebbe potuto trovarsi lontana dai guai già da tempo, e invece ha perso alcune partite che avrebbe potuto vincere. Per esempio quella interna contro Casale Monferrato, che sarebbe stata un grande colpo per la classifica e il morale; per esempio, e soprattutto, quella della scorsa domenica. La Mens Sana è riuscita a perdere a Napoli, contro l’ultima in classifica che aveva vinto 2 volte su 18, e che nel terzo periodo ha segnato appena 9 punti. Peccato che Siena ne abbia messi solo 12, riuscendo soltanto a prendersi un vantaggio di due punti laddove invece avrebbe dovuto dilagare; alla fine il Cuore Basket ha vinto dalla lunetta, grazie a un fallo di Tomas Kyzlink che ha permesso a Elston Turner - proprio il grande ex della sfida - di fare 2/2 dalla lunetta. Napoli ha poi commesso fallo tattico non essendo ancora in bonus e spezzando l’azione della Sound Reef; con appena 4 secondi da giocare Devin Ebanks non è riuscito a segnare il canestro della vittoria. Adesso c’è una partita casalinga da onorare nel migliore dei modi: rimanere coinvolti nella lotta per non retrocedere non è un’ipotesi così remota da queste parti.

QUI SCAFATI

La Givova corre da tempo per la promozione in quella Serie A1 alla quale manca dal 2008, quando andò incontro alla retrocessione. Da allora, e con la sola eccezione della ripartenza dalla Divisione Nazionale B del 2013, la società campana sguazza nella A2 - con le sue diverse denominazioni - e due anni fa aveva anche vinto il Girone Ovest (e la Coppa Italia di categoria) salvo venire eliminata nei playoff per la promozione. Doveva essere il preludio alla scalata della categoria, si è trasformata in un quasi incubo: Scafati ha dovuto giocare addirittura il playout per non retrocedere. Ha avuto successo, e ora ha aggredito il campionato sapendo di avere le qualità per affrontare le migliori. L’ultimo periodo per la Givova è stato esaltante: ci sono quattro vittorie consecutive, compresa quella sul campo della pericolosa Cagliari, e con ultimo squillo arrivato su Eurobasket. Tre giorni fa Scafati ha dominato in casa, costringendo gli avversari ad appena 55 punti: merito dei 25 di un Brandon Sherrod da 11/19 e 15 rimbalzi, ma merito anche di una difesache ha concesso appena il 36% da 2 e il 27% dall’arco a Roma, che ci ha pure messo del suo sbagliando 10 dei 23 liberi tentati. Quattro i giocatori in doppia cifra per Scafati; 7 gli assist di un Andrew Lawrence che ci ha aggiunto 15 punti pur con una prova balistica sotto la media (5/17). Oggi i gialloblu vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva.

