Video/ Treviso Capo d’Orlando (90-72): highlights di gara 1 (play off Basket A2)

Al PalaVerde la De’ Longhi Treviso supera la Benfapp Capo D’Orlando con un netto 90 a 72. In avvio di primo tempo la partita si rivela decisamente equilibrata con gli ospiti capaci addirittura di chiudere in vantaggio di due lunghezze. Tuttavia, a partire dal secondo quarto, i padroni di casa cambiano marcia e, dopo aver ribaltato la situazione ancor prima di tornare negli spogliatoi per l’intervallo lungo, al rientro sul parquet per il secondo tempo la squadra di coach Menetti prende definitivamente il largo sugli uomini allenati da coach Sodini grazie ad un parziale di 24 a 16. Ai siciliani non riesce quindi l’impresa sportiva di far loro la gara nei restanti dieci minuti di gara, perdendo con un ampio margine pure il confronto finale. Grazie a questa vittoria conquistata con merito tra le mura amiche , Treviso si aggiudica gara 1 delle finali playoff di Serie A2 mentre Capo D’Orlando è già chiamata a rincorrere gli avversari al fine di ottenere la promozione nel massimo campionato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Treviso si sia conquistato questo successo non certo per caso, nonostante il 50.9% contro il 47% nella percentuale al tiro. I padroni di casa sono infatti riusciti a spuntarla grazie alle conclusioni dalla distanza, 11 su 36 contro il 3 su 13 degli avversari, e risultando più precisi pure nei liberi, l’85% con 17 su 20 contro il 62% con 13 su 21 canestri riusciti. I veneti hanno fatto loro anche la partita dei rimbalzi, 39 a 29, siglando pure un miglior massimo punteggio di fila, 8 a 6, per non parlare del massimo vantaggio, 24 contro 2 punti. Sotto l’aspetto disciplinare, Treviso è stata la squadra più scorretta a giudicare dal 21 a 18 nel computo dei falli. Infine, il miglior marcatore in assoluto della serata è stato il numero 12 M. Imbro tra le fila di Treviso grazie ai suoi 20 punti messi a segno, mentre gli ospiti si sono distinti tramite i 17 realizzati da B. Triche sul fronte opposto.

