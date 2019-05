Risultati playoff basket A2/ Diretta live score, quarti gara-4: si chiude qui?

Il programma dei playoff della Serie A2 di basket oggi domenica 19 maggio prosegue con le due partite valide per gara-4 dei quarti di finale, che hanno visto invece le altre due serie chiudersi già alla terza partita. I risultati playoff basket A2 ci vedono dunque ormai a uno snodo decisivo del secondo turno della lunga post-season, questi playoff basket A2 che sono una sorta di “maratona”. Ottavi, quarti, semifinali e finale, tutti al meglio delle cinque partite, ci stanno tenendo compagnia già da diverse settimane e lo faranno sino verso metà giugno, quando dunque sarà sancita la terza e ultima promozione nel massimo campionato che andrà ad aggiungersi a Fortitudo Bologna e Virtus Roma, vincitrici dei due gironi, approfittando dell’allargamento a 18 squadre del massimo campionato. Ricordiamo allora quali saranno le due partite in programma questo pomeriggio per gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 di basket. Si comincerà alle ore 18.00 con Verona Treviglio, mentre alle ore 19.00 sarà la volta di Bergamo Montegranaro.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: IL REGOLAMENTO

In attesa di scoprire i nuovi risultati dei playoff basket A2 per quanto riguarda la quarta partita dei quarti, ricordiamo in breve che cosa prevede il regolamento. La classifica della stagione regolare ha determinato gli incroci degli ottavi e continua a farlo, dal momento che il tabellone degli accoppiamenti è pre-determinato sino alla finale. Il fattore campo va naturalmente in ogni sfida alla squadra meglio piazzata in campionato, pure nei quarti vige la formula 2-2-1: la migliore testa di serie ha giocato in casa gara-1 e gara-2 e ci tornerà per l’eventuale gara-5, mentre gara-3 e gara-4 sono a campi invertiti e questo a dire il vero potrebbe essere un grande vantaggio per Verona e Bergamo, che hanno invertito l’inerzia vincendo una delle prime due partite in trasferta e adesso potrebbero chiudere i conti e qualificarsi per le semifinali. Infatti sono in vantaggio 2-1 le squadre che oggi giocheranno in casa: si chiuderà tutto oppure Treviglio e Montegranaro riusciranno ad arrivare alla bella?

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, QUARTI GARA-4

Ore 18.00

Verona Treviglio (serie 2-1)

Ore 19.00

Bergamo Montegranaro (2-1)



